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12強賽／隱藏版台灣之光！政大東吳隨隊翻譯學生 專業又暖心

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
世界12強棒球賽再度引爆全民觀賽熱潮。 聯合報系資料照
世界12強棒球賽再度引爆全民觀賽熱潮。 聯合報系資料照

專業運動作家69er今天分享一則「另類台灣之光」：台灣最美的風景真的是人，他們是一群在這次12強賽擔任隨隊翻譯年輕人，包括政大東吳大學生。

中華隊昨天在世界12強棒球賽確定前進東京四強複賽，寫下近32年來我國在棒球三大賽的最佳戰績，全台不分政治人物、南北老幼，都度過難忘又興奮的一夜。

69er在社群分享一位巫宜忠的文，雖然沒有台北巨蛋令人血脈賁張的熱血，卻是一道隱藏版最美麗的風景。

文中寫到，「這次Premier 12協助大會行政以及駐飯店行政的大部分是政大學生，他們頭腦清楚聰明之外，也很有愛心。剛剛在飯店門口看到他們和擔任球隊翻譯的東吳大四生一起叫計程車，把古巴和澳洲賽後飯店準備好而沒被領取的豐富營養便當、水果送到龍山寺發給附近的街友。身為一個教育從事者，很佩服他們的創意與行動力，我們有這麼好的大學生，讓人驕傲，誰說教改是失敗的！」

台灣球員在球場上展現「硬實力」，巫文宜忠用166個字捕捉政大、東吳生在場外展現「台灣特色軟實力」。

69er說，巫宜忠曾在邱復生創立的台灣職棒大聯盟的嘉南勇士隊擔任翻譯，跟趙士強、杜福明等台灣棒球傳奇球星熟。巫在臉書發表12強場外觀察非常有意義。

巫宜忠離開台灣大聯盟，曾擔任中華隊的隨隊翻譯及學校任職。

巫宜忠曾任中華隊隨隊翻譯。 圖／擷自巫宜忠臉書
巫宜忠曾任中華隊隨隊翻譯。 圖／擷自巫宜忠臉書

世界棒球12強 政大 東吳

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