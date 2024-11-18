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12強賽／在東京巨蛋高唱「台灣尚勇」！挺中華隊門票怎麼買看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊挺進東京複賽，球員圍在場中慶賀。記者侯永全／攝影
中華隊挺進東京複賽，球員圍在場中慶賀。記者侯永全／攝影

中華隊在世界十二強棒球賽Ｂ組預賽中以11比3大勝澳洲隊，加上日本隊也驚險擊敗古巴隊，日本和中華隊確定以分組前兩名挺進東京四強複賽，這創下近3來我國在棒球三大賽的最佳戰績。

進入超級循環賽後，日本、中華隊將與A組第1的委內瑞拉、A組第2的美國進行對決，爭取最後冠軍賽資格。賽程如下：時間為台灣時間：（後為主場）

12強超級循環賽賽程：

11/21 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 中華隊（B2）

11/21 18:00 日本（B1） vs. 美國（A2）

11/22 11:00 中華（B2） vs. 美國（A2）

11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）

11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）

11/23 18:00 日本（B1） vs. 中華（B2）　

（註：預賽戰績不列入，重新計算）

季軍戰

11/24 11:00 排名第四 vs. 排名第三

冠軍戰

11/24 18:00 排名第二 vs. 排名第一

首屆亞冠賽將在東京巨蛋開打。圖／中職提供 葉姵妤
首屆亞冠賽將在東京巨蛋開打。圖／中職提供 葉姵妤

許多在台北大巨蛋見證歷史的台灣熱情球迷，早已迫不及待想要一起前進東京巨蛋高唱「台灣尚勇」、「Team Taiwan」 ，全力為中華隊嘶吼，可以透過Lawson的I-tike網站購票。購票流程有以下步驟：

用手機打開點進I-tike網站後，上面有切換語言為繁體中文或英文選項，並且要註冊帳號；之後選擇「體育項目」，點開即可選「野球」，進入12強賽的購票頁面。

東京巨蛋座位價格表。
東京巨蛋座位價格表。

東京巨蛋場次都是一日兩戰，皆販售一日觀賽門票，一張門票可以看兩場比賽。不過其中11月23日中華隊與日本的比賽，和11月24日也就是冠軍戰和季軍戰的門票已經全部售罄，因此球迷只能選擇前2天的門票。

在點選比賽日期後能看到東京巨蛋的座位區和門票價格，其中有部分區域也已經售完。

選擇比賽日期、位置、人數，最多一次可購買8張球票），完成影像認證與個人相關資訊後，選擇付款方式及取票方式（海外購買限定信用卡付款及超商取票）。

2019年12強賽，中華隊在東京巨蛋進行複賽。資料照
2019年12強賽，中華隊在東京巨蛋進行複賽。資料照

所有購票步驟結束，完成畫面上方會有預售票號碼以及你的手機號碼和賽事日期，同時也會有QR Code畫面可供取票時掃碼，此時需要再確認你所填寫的相關資訊。最後則是前往當地超商取票 購票資訊中也提醒球迷，可至LAWSON和MINISTOP機台取票。

世界棒球12強

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