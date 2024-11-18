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12強賽／未克服首戰敗魔咒 韓國首次12強賽晉級失敗

中央社／ 首爾18日專電
韓國12強首戰遭中華隊擊敗，引發韓國網友的怒火。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影
韓國12強首戰遭中華隊擊敗，引發韓國網友的怒火。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影

台灣、日本昨天雙雙確定晉級世界12強棒球賽，韓國隊在12強賽開辦3屆以來首次晉級失敗，教練團調度、球員組成都遭批評，沒能成功克服「首戰敗魔咒」。

韓國體育綜藝媒體OSEN報導，由總教練柳仲逸帶領的隊伍在2017年世界棒球經典賽第一輪預賽、2023年世界棒球經典賽第一輪預賽都吃下敗仗，這次為了在首戰取勝，罕見提早8天到台灣熟悉賽場，並與台灣隊進行友誼賽。

但儘管做了萬般準備，並針對台灣先發投手林昱珉，花了許多時間進行詳細戰略分析，沒想到還是以3比6敗給台灣，被媒體稱為「台北慘案」，之後又敗給日本。

韓國隊16日雖在2敗1勝下演出精彩大逆轉，拿下多明尼加，保住晉級的一線生機，但仍不敵日本與台灣的亮眼表現，在韓國隊休息未比賽的17日確定無緣晉級。這也是2015年12強賽舉辦以來，韓國首次晉級失敗。

韓國隊在12強賽成績從2015年冠軍、2019年亞軍，到了今年直接在預賽淘汰，跌破韓媒眼鏡，教練團的調度能力及球員組成難免都遭到批評。

韓國綜合體育媒體STN SPORTS指出，韓國隊在這次對台灣的2局下及日本戰的5局下調度都令人費解。首先是在台灣隊出動左打部隊的狀況下，仍堅持派出側投高永表的決定，報導認為「台灣選手不善處理側投」已經是過去式，結果就是在比賽一開始就送出6失分。

韓日戰中的錯誤決策則是在以3比2領先的5局下，投手郭道奎三振解決日本左打者小園海斗後開始表現不穩，考量到郭道奎已經連投3場，當時狀況並非最佳，對方又派出右打者等因素，教練團卻選擇無視，並未及時換投，才讓韓國敗北收場。

本次韓國隊先發球員不足也是原因之一。除了元兌仁、孫周永等主力選手因傷缺賽，這次隊伍為了提前備戰2026年世界棒球經典賽、2028奧運，多是以年輕選手組成，部分意見認為，這種選擇導致韓國隊未能以最強陣容出戰。也有意見指出，這反而顯現出韓國年輕選手水準大不如前的現實。

世界棒球12強 韓國隊

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