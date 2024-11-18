12強賽／中華隊前進12強賽東京複賽 21日首戰委內瑞拉
世界12強棒球賽晉級複賽隊伍確定，B組日本、中華隊晉級，複賽將於21日在日本東京巨蛋開打，中華隊依序與委內瑞拉、美國、日本交手，總教練曾豪駒也盼複賽與日本再次精采對決。
12強賽A組預賽委內瑞拉戰績4勝1敗以分組第1晉級，美國戰績3勝2敗、排名第2晉級；17日B組預賽日本隊以7比6擊敗古巴，中華隊以11比3擊敗澳洲，儘管18日還有日本與多明尼加、中華隊與古巴的比賽，但已無關晉級，日本確定以分組第1晉級，中華隊分組第2晉級。
此次12強賽預賽戰績沒有帶入複賽，複賽將於21日在日本東京巨蛋開打，中華隊首戰與委內瑞拉交手，22日迎戰美國隊，23日將再度與日本碰頭，複賽前2名球隊晉級冠軍戰。
中華隊預賽16日與日本交手以1比3吞敗，中華隊確定與日本攜手晉級4強後，總教練曾豪駒也提到，感謝球員帶他去東京，每場比賽結束後，隔天都是新的開始，還是要全力以赴面對。他也提到預賽不敵日本的不甘心，希望複賽再次精采對決可以討回。
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