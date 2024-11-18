12強賽／中華隊確定晉級 預賽終戰派黃子鵬先發對古巴

世界12強棒球賽中華隊擊敗澳洲後，確定與日本攜手晉4強複賽，預賽最後一戰與古巴交手無關晉級，將再派出低肩側投手黃子鵬先發。

12強賽B組預賽中華隊依序擊敗韓國、多明尼加，16日比賽不敵日本隊，17日戰況日本擊敗古巴，中華隊以11比3擊敗澳洲，日本、中華隊確定取得晉級東京4強複賽門票。

中華隊預賽最後一戰是18日與古巴隊交手，中華隊派出低肩側投手黃子鵬先發。黃子鵬在對多明尼加比賽先發6局沒被敲出安打、無失分，投出國際賽代表作，幫助球隊以2比1搶勝，黃子鵬是勝投，對古巴比賽也盼延續好表現。

古巴隊派出左投耶拉（Yoennis Yera），耶拉在13日對多明尼加有登板紀錄，先發投6局被敲出3支安打，投出5次三振，無失分，但球隊終場以1比6吞敗，耶拉無關勝敗。

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