12強賽／中華隊確定晉級 預賽終戰派黃子鵬先發對古巴
世界12強棒球賽中華隊擊敗澳洲後，確定與日本攜手晉4強複賽，預賽最後一戰與古巴交手無關晉級，將再派出低肩側投手黃子鵬先發。
12強賽B組預賽中華隊依序擊敗韓國、多明尼加，16日比賽不敵日本隊，17日戰況日本擊敗古巴，中華隊以11比3擊敗澳洲，日本、中華隊確定取得晉級東京4強複賽門票。
中華隊預賽最後一戰是18日與古巴隊交手，中華隊派出低肩側投手黃子鵬先發。黃子鵬在對多明尼加比賽先發6局沒被敲出安打、無失分，投出國際賽代表作，幫助球隊以2比1搶勝，黃子鵬是勝投，對古巴比賽也盼延續好表現。
古巴隊派出左投耶拉（Yoennis Yera），耶拉在13日對多明尼加有登板紀錄，先發投6局被敲出3支安打，投出5次三振，無失分，但球隊終場以1比6吞敗，耶拉無關勝敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言