12強賽／每次都不被看好 吉力吉撈開轟：不用證明給誰看

吉力吉撈・鞏冠在世界12強棒球賽的第1支安打，就是17日對澳洲隊之戰代打敲出的三分砲，他興奮甩棒慶祝，這一轟也幫助中華隊以11：3擊敗澳洲隊，從不被看好到提前進入四強寫下新紀錄，吉力吉撈說：「每一次都不被看好，不是想證明給誰看，而是相信自己。」

吉力吉撈到第三戰才代打上場，但當時在2出局、一二壘有人時敲出滾地出局，昨日第四戰對澳洲隊9局上同樣2出局、一二壘有人，吉力吉撈再次代打，這次一棒把球掃到左外野全壘打牆外。

吉力吉撈開心的邊跳邊甩棒，才開始繞壘，他說：「打出去就知道是全壘打，2出局後（陳）傑憲有上壘，所以才有我這個機會，就是享受當下，專注那一顆球。」

雖然前面上場機會不多，吉力吉撈表示，自己心態一直都滿正面，也想將榮耀獻給上帝，「教練也告訴我，隨時準備好，在需要的時候發揮出來。」

中華隊預賽連4戰開轟，已經累積6發全壘打，吉力吉撈也認為，中華隊的打擊實力已經不像從前，「追求強力棒球，但也有兼顧細節，要巧打也可以，這是我們進步的地方。」 世界12強棒球賽，吉力吉撈・鞏冠代打敲出3分砲。記者侯永全／攝影

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