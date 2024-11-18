12強賽／前一場以為會被公審卻收到鼓勵 潘傑楷體驗一日黑翻白

中華隊今天以11：3擊敗澳洲隊，加上日本隊擊敗古巴隊，鎖定前進世界12強棒球賽的複賽門票，潘傑楷16日黑、17日白，此役以二壘打掃回中華隊第一分，賽後也笑答前一場本來以為會被公審，但其實球迷給自己的鼓勵更多。

潘傑楷的守備問題向來都是罩門，昨天扛第四棒、三壘手出現接球失誤，最終釀成失分，但中華隊持續信任，今天依然安排他鎮守三壘，打第五棒，此役繳出雙安，首局的二壘打掃回第一分，中華隊氣勢為之大振。

潘傑楷表示，「因為教練團給我信心，讓我在球場上更自在，更相信自己。」賽後被虧這場比賽收到許多道歉表，但他說前一場的守備問題之後，「我以為我會被公審，但很多球迷給我鼓勵，讓我在場上更自信，在場上有更精彩的表現。」

總教練曾豪駒評價此役表現，「投打之間都做得非常好，賽前給予的設定大家都發揮不錯，盡到自己責任。」

他進一步指出，攻擊串連上，潘傑楷有好表現，為球隊製造得分機會，「還有阿立（林立）猛打賞，帶給球隊安定感，先發的俊麟（郭俊麟）善用經驗替球隊製造四局的出局數，能和這批球員經歷這個賽事，進入下一個階段，很幸福也很榮幸。」

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