12強賽／自評骰到5以上 郭俊麟：我穿藍色丟比較好

郭俊麟賽前被球迷稱為「骰子型」投手，意指投球表現好壞差異很大，但今天披上中華隊戰袍，球迷們都舉起看板集氣希望他骰到六，郭俊麟也以一場3.2局失1分的好投，幫助中華隊以11：3擊敗澳洲隊、挺進世界12強棒球賽四強。

郭俊麟今天開局製造三上三下，第2局雖然連續被敲2安，但他也以連3K化解危機，直到3局下被馬奎爾（Solomon Maguire）敲出陽春砲才掉分。

4局下1出局後，郭俊麟被敲出二壘安打，後來抓到第2個出局數時，投手教練林岳平喊出暫停，郭俊麟透露，林岳平走到一半就說沒有要換投，「他很信任我，要我大膽去丟，牛棚都準備好了，雖然最後是投出保送。」

郭俊麟一些邊角球路不受主審青睞，投出保送後也退場休息，但當下中華隊已經取得4：1領先，郭俊麟自評：「沒有骰到6也有5吧。」

事實上賽前中華隊休息區前，有球迷舉著「夢回2015」的看板，為郭俊麟加油，也畫出骰子的「六」那一面，而郭俊麟也如同複製當年在12強兩場先發好投，為中華隊取得勝利。

郭俊麟在第1局投完後，就用手比六回應球迷，他在賽後解釋，「第1局投起來有想到2015年的感覺，那一年兩場比賽也都是穿著藍色球衣，都是客場，自己喜歡在客場登板，因為準備時間比較好拿捏，教練也說我穿藍色丟比較好。」

回憶上一屆在九年前，郭俊麟表示，當時不會畏懼，但這次自己資歷算最老，想要表現沈穩去帶領學弟，「總教練一開始問我，我就很想答應，因為17年經典賽投很爛，這次可以晉級去東京。」

有趣的是，今天大巨蛋大螢幕也短暫轉播日本隊賽事，在他們以再見三振擊敗古巴隊後，讓中華隊提前取得四強，郭俊麟表示，自己當時在陳冠宇旁邊，兩人也在討論，如果日本輸球，可能明天對古巴隊變成關鍵，「還好他們守住，我們明天就不用那麼緊張。」

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