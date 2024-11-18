12強賽／中華克澳洲搶下4強門票 寫32年來我在3大賽最佳戰績

中華隊完成外界眼中不可能的任務，昨天在世界十二強棒球賽Ｂ組預賽中以十一比三擊敗澳洲隊，加上日本隊擊敗古巴隊，確定Ｂ組由日本、中華隊前進東京四強複賽，寫下近卅二年來我國在棒球三大賽的最佳戰績。

中華隊今天還有預賽最後一戰對古巴隊，但已無關預賽結果。接下來中華隊在廿一日於東京面對Ａ組第一名委內瑞拉，廿二日交手Ａ組第二美國隊，廿三日再次對戰日本隊，戰績前兩名球隊晉級冠軍賽，第三、四名則要打季軍戰。

中華隊在十二強賽史最佳成績為二○一九年第五名，當時複賽取六強，由於本屆複賽僅取四強，中華隊挺進複賽已確定改寫賽史最佳成績；此外，在奧運、經典賽及十二強三項一級賽事，中華隊上次打進前四名已經要追溯到一九九二年巴塞隆納奧運，當時中華隊拿下史上首面棒球銀牌，時隔卅二年再闖一級賽事最後四強。

澳洲隊先發投手紐柏恩僅撐一點二局失兩分，中華隊在他投球時的兩波進攻都從保送開啟，首局為陳傑憲先上壘，潘傑楷補上安打幫助中華隊首開紀錄，一開賽就讓台北大巨蛋氣氛沸騰。

第二局首位打者李凱威選到保送，澳洲連抓兩出局後，面對陳晨威的打席先投出兩壞球，澳洲啟動換投未收到效果，陳晨威、林立連兩棒敲出安打，攻下中華隊的第二分。

中華隊在第四局長達卅六分鐘的攻勢猛烈，迫使澳洲頻頻投捕暫停、啟動換投，還是擋不下連棒安打，曾頌恩的二壘打挹注兩分打點；第五局前三棒陳晨威、林立、陳傑憲連三棒敲安攻下分數，擴大為五比一領先；中華隊火秀延續，第七局林立、第九局吉力吉撈．鞏冠都敲出三分砲，徹底擊潰澳洲士氣。

中華隊的初代十二強王牌郭俊麟，時隔九年再於十二強殿堂燃燒熱情，先發三點二局送出五次三振，僅因陽春砲丟掉一分；郭俊麟生涯共在這項賽事累積十八點二局僅失三分、狂飆廿五次三振，防禦率一點四五，堪稱為十二強賽而生的男人。第二屆王牌張奕則是中繼兩局無失分、送出三Ｋ，成為勝利投手，賽史累積四勝持續堆疊障礙。

總教練曾豪駒接下十二強兵符，多次強調目標就是「前進東京」，但中華隊因多位主將辭退，從陣容亮相以來就不被看好，先發輪值被戲稱是「五號先發海」，卻打出一場場驚奇戰役。繼撂倒南韓、多明尼加隊，昨天再以大比分擊敗澳洲拿到第三勝，加上另一場日本隊驚濤駭浪後以七比六擊敗古巴隊，Ｂ組晉級席次底定。

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