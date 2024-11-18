12強賽／「巨蛋王」曾頌恩 破除第4棒安打荒

世界十二強棒球賽中華隊原始名單中，沒有曾頌恩的名字，然而他在台灣大賽拿下ＭＶＰ的表現難以忽略，以替補之姿進入中華隊後，成為第四棒首選，昨天幫助中華隊破除第四棒安打荒，一支拉開分差的兩分打點長打。

中華隊公布初版廿八人名單時沒有納入曾頌恩，就曾讓外界擔憂長打火力不足，而隨著古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝因傷辭退，曾頌恩在台灣大賽又繳出十一安、七打點、兩轟、打擊率五成二四的成績，得以遞補入列。

近況火燙的曾頌恩又有著「巨蛋王」稱號，原本是曾豪駒點名的第四棒人選，首戰南韓隊在對方派出側投考量下，由林安可扛第四棒，接著第二場曾頌恩、第三場潘傑楷先發，卻都敲不出安打，合計十打數無安打，另靠兩次四死球上壘。

昨晚第四棒再次交到曾頌恩手中，他在前兩打席都選到保送上壘，四局上敲出一支直擊全壘打牆的二壘安打，送回兩分打點。

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