聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／「巨蛋王」曾頌恩 破除第4棒安打荒
世界十二強棒球賽中華隊原始名單中，沒有曾頌恩的名字，然而他在台灣大賽拿下ＭＶＰ的表現難以忽略，以替補之姿進入中華隊後，成為第四棒首選，昨天幫助中華隊破除第四棒安打荒，一支拉開分差的兩分打點長打。
中華隊公布初版廿八人名單時沒有納入曾頌恩，就曾讓外界擔憂長打火力不足，而隨著古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝因傷辭退，曾頌恩在台灣大賽又繳出十一安、七打點、兩轟、打擊率五成二四的成績，得以遞補入列。
近況火燙的曾頌恩又有著「巨蛋王」稱號，原本是曾豪駒點名的第四棒人選，首戰南韓隊在對方派出側投考量下，由林安可扛第四棒，接著第二場曾頌恩、第三場潘傑楷先發，卻都敲不出安打，合計十打數無安打，另靠兩次四死球上壘。
昨晚第四棒再次交到曾頌恩手中，他在前兩打席都選到保送上壘，四局上敲出一支直擊全壘打牆的二壘安打，送回兩分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言