12強賽／前進東京！中華隊晉級四強 寫32年未見紀錄

中華隊今天以11：3擊敗澳洲隊，加上日本隊撂倒古巴隊，在本屆世界12強棒球賽確定晉級四強、前進東京，寫下中華隊在12強的新高，也締造國際三大賽32年來未見新猷。

12強B組預賽雖然還有明天一日賽程，不過中華隊今天贏球取得3勝1敗，而澳洲、古巴、多明尼加都吞下3敗，就算明天中華隊與南韓隊同為3勝2敗，但因開幕戰擊敗南韓隊的對戰優勢，中華隊將以分組第2晉級，而拿下4連勝的日本隊則為分組第1。

中華隊在2019年12強打到第5名原本是最佳成績，今年取得四強複賽門票後確定改寫，刷新到何種地步則要等到21日複賽開打，而本屆複賽未帶入預賽成績，因此中華隊仍要與委內瑞拉、美國、日本各打1場，決定24日是打冠軍或季軍戰。

在奧運、經典賽及12強國際三大賽中，中華隊上一次打進前四名已經要追溯到1992年巴塞隆納奧運，當時中華隊拿下史上首面棒球銀牌，而經典賽最佳成績則是2013年的第8。

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