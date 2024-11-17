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12強賽／日本與中華隊攜手晉級 複賽賽程出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。記者許正宏／攝影
中華隊。記者許正宏／攝影

日本隊今天以7：6擊敗古巴隊，同時中華隊以11：3戰勝澳洲隊，日本確定以B組第一晉級，中華隊以B組第二晉級，複賽賽程也確定。

以下為台灣時間：（後為主場）

超級循環賽：

11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 中華隊(B2)　

11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)

11/22 11:00 中華(B2) vs. 美國(A2)

11/22 18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)

11/23 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)

11/23 18:00 日本(B1) vs. 中華(B2)　

(註：預賽戰績不列入，重新計算)

季軍戰

11/24 11:00 排名第四 vs. 排名第三

冠軍戰

11/24 18:00 排名第二 vs. 排名第一

世界棒球12強 中華隊

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2024世界12強棒球賽

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