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12強賽／日本與中華隊攜手晉級 複賽賽程出爐
日本隊今天以7：6擊敗古巴隊，同時中華隊以11：3戰勝澳洲隊，日本確定以B組第一晉級，中華隊以B組第二晉級，複賽賽程也確定。
以下為台灣時間：（後為主場）
超級循環賽：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 中華(B2) vs. 美國(A2)
11/22 18:00 日本(B1) vs. 委內瑞拉(A1)
11/23 11:00 委內瑞拉(A1) vs. 美國(A2)
11/23 18:00 日本(B1) vs. 中華(B2)
(註：預賽戰績不列入，重新計算)
季軍戰
11/24 11:00 排名第四 vs. 排名第三
冠軍戰
11/24 18:00 排名第二 vs. 排名第一
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