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12強賽／驚險化解滿壘危機！日本7:6險勝古巴前進複賽 中華隊贏澳洲就晉級

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本隊晉級世界12強棒球賽複賽。圖／中華棒協提供
日本隊晉級世界12強棒球賽複賽。圖／中華棒協提供

世界12強棒球賽B組預賽進入尾聲，同樣牽動中華隊晉級命運的一戰，在天母棒球場由日本、古巴隊上演一場大亂鬥，日本隊經歷驚濤駭浪，9局上守住滿壘危機，以7：6擊敗古巴隊，完成中華隊要在今天晉級複賽的倒數第二塊拼圖，最後一步只差中華隊自己擊敗澳洲隊。

日本隊開賽握有優勢，第2到5局都有分數進帳，一度取得5：1領先，眼看情勢大好，卻在後段戰上演日本武士罕見的崩盤秀。

亂流出現在6局上，先發投手早川隆久以保送開局，被德拉克（Yadir Drake）敲出二壘打掃回1分，再出現單局第2次保送後被換下；横山陸人接手被阿魯耶納（Erisbel Arruebarrena）、代打孟卡達（Yoán Moncada）敲安再掉分數，古巴單局攻下3分，追近到4：5。

日本隊6局下攻下1分追加保險，但7局上鈴木昭汰以保送、安打開局又製造另一波危機，清水達也接手拆彈不成，反而在處理投手方向滾地球時，大雨中傳一壘發生暴傳，一口氣丟掉2分，雙方戰成6：6平手。

古巴也在8局下失誤送禮，日本靠栗原陵矢的高飛犧牲打攻下超前分，但9局上又上演劇場，藤平尚真被敲2安打加觸身球釀成滿壘，讓場面又一度告急，最終以連飆2K守住勝利。

有趣的是，台北大巨蛋觀戰的台灣球迷也關心天母戰況，隨著比賽進入尾聲，數度以大螢幕直播天母賽事，為日本加油，當最後一個出局數出現，現場球迷聲量沸騰，等待中華隊也一起跟上晉級複賽的包機。

世界棒球12強

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