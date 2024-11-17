12強賽／場場開轟！林立三分砲 中華隊本屆已5人施放煙火秀

中華隊在世界12強棒球賽氣勢高檔，今天打線延續場場有全壘打的基調，第7局由林立炸裂三分砲，也成為本屆賽會中華隊第5位開轟打者。

中華隊今天面對澳洲隊，前6局打下5：1領先，第7局攻勢還在燒，張政禹、陳晨威的安打之後，林立敲出個人此役的第4支安打，是一發三分砲，擴大為8：1領先。

中華隊前3場都有全壘打，先是首戰面對南韓隊，由陳晨威敲滿貫砲、陳傑憲敲兩分砲，第二戰面對多明尼加隊輪到江坤宇開砲，第三戰對日本由戴培峰敲出全壘打，今天林立加入煙火秀行列。

商品推薦