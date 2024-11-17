12強賽／中澳戰攸關晉級 情蒐資訊紐博恩變速球不錯
世界12強棒球賽中華隊今天與澳洲交手攸關晉級，面對澳洲美職小聯盟資歷先發右投手紐博恩，中華隊總教練曾豪駒表示，情蒐顯示變速球不錯，但還是要上場後儘快彙整資訊。
世界12強棒球賽中華隊預賽依序擊敗韓國、多明尼加，昨天比賽不敵日本，今天與澳洲比賽全力搶勝，力拚晉級東京複賽機會，中華隊派出國際賽資歷豐富的投手郭俊麟先發。
澳洲隊今天先發投手紐博恩（Mitchell Neunborn）本季效力美職費城人隊，最高層級到小聯盟2A；中華隊總教練曾豪駒賽前受訪表示，短期賽事彼此都不熟悉，但情蒐有給一些數據解讀，紐博恩的變速球不錯，但實際狀況還是要等真正上場打，每名打者將各自對戰獲得的資訊統整起來。
澳洲隊此批球員大部分都有世界棒球經典賽或世界12強棒球賽資歷，曾豪駒表示，面孔相對熟悉，也相信澳洲隊有一定默契。
曾豪駒表示，此次賽會每場比賽都很重要，從開賽到現在選手都很專注做好該做的事情，今天投手群安排會依照戰局調整，希望選手盡情享受過程，把最好的一面拿出來。
今天賽程中華迎戰澳洲，日本與古巴交手，若是中華勝澳洲且日本勝古巴，中華就確定能與日本攜手晉級複賽。
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