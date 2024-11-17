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12強賽／吉力吉撈名字念法考倒日本主播 網熱議：聽起來像北斗神拳

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈．鞏冠。 中央社
吉力吉撈．鞏冠。 中央社

中華隊重砲吉力吉撈．鞏冠本屆世界棒球12強賽前2戰都未登場，昨天第3戰對日本第6局代打，球衣背後名字「Giljegiljaw Kungkuan」引發日本球迷注意，還登上日本網路熱搜。

吉力吉撈．鞏冠在6局下2出局一、二壘有人時上場代打，有日媒介紹他曾在美職小聯盟體系打球，2022和23年中職全壘打王2連霸。他最後打出游擊滾地球出局，中華隊該局無功而返。

不過吉力吉撈．鞏冠仍引發日本網友熱議，因為他超長的片假名念起來相當饒舌，難倒轉播賽事的日本電視台主播，各家唸法都不太一樣。他的名字一度登上日本網路熱搜，成為話題人物。網友紛紛好奇詢問，「這名字怎麼念？」、「感覺很厲害」、「聽起來像北斗神拳中角色」。

據了解，吉力吉撈．鞏冠2019年球季結束後，將自己的排灣族名登記為選手名，展現對原住民文化認同。

世界棒球12強

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