12強賽／中華隊輸日雖敗猶榮…球迷坦言：花大錢進場看比賽 「值得」就是理由

中華隊昨天（16日）以1：3輸給日本隊，在本屆世界12強棒球賽吞下首敗，賽後有球迷在網路上分享自己的心得，坦言看場一定會輸的比賽，「對我而言『值得』這就是理由」。

一位女球迷在Threads上透露朋友問她：「為什麼要花3000塊看場一定會輸的比賽？」，她則表示日本棒球很強是眾人皆知的，可是每位台灣棒球迷都希望打敗日本的那天，能夠在現場親眼見證。

原PO在賽後發文寫下，「很遺憾，最後沒有贏，但我想大家都覺得台灣打得很棒，3：1縱然整場沒有領先的機會，但我應援得很開心。3000塊換得真摯的感動，對我而言『值得』，這就是理由」。

文章曝光後引發球迷共鳴，有人認同她寫出了所有熱血球迷的心聲，「真的好感動，也在現場見證我們的選手有多優秀」、「寫得真好！有一天如果見證了，一定是會帶到墳墓去的回憶」、「在國際一級賽事上贏日本，OMG，光想就覺得要噴淚」。

也有非球迷的網友支持原PO的想法，認為自己國家的隊伍就是要去應援他們，不論結果如何，只要他們盡了力、表現好就很滿足，「希望我們都很快可以見證贏球」。

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