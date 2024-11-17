12強賽／酸民不見了！中華隊投手壓制日打線 鄉民狂讚：100分

世界12強棒球賽16日晚間的台日之戰，中華隊雖無法突破由日職菁英組成的日本武士隊，以1：3敗陣，吞下本屆賽事首敗，但台灣球迷對於比賽內容多給予肯定評價，尤其投手群出乎意料的好，牛棚甚至1分未失，讓許多人大讚「表現滿分」。

16日對上日本隊，中華隊全場派出5名投手，先發陳柏清主投3.1局失3分（2責失），後援投手群包括黃恩賜、江國豪、莊昕諺及陳冠偉，皆力保不失，且總共只被打出6支安打，過往容易大量失分的情況不復見。

黃恩賜（左）好投，感謝捕手林家正（右）給安定感。 記者許正宏／攝影

有球迷在PTT棒球板發文，提到這次中華隊以中職本土投手對決日職全明星打線，只被打6安、掉2責失分，雖然偶有不穩、開局就將對手送上壘包，但最後都能順利化解危機，不禁想問大家想幫投手群打幾分？「能把日本打線鎖成這樣，有人能想到嗎？可以給100分對吧！」

此文章迅速被「推爆」，鄉民幾乎一面倒給予最高肯定，「超過100分，沒上勝利組，才失3分」、「只讓日本全明星打6H，超強了好嗎？輸球也不會不開心」、「看看澳韓被打幾安？今天這樣100分沒問題」、「100分！大餅調度也100分」、「史上失分最少的一場，你說呢？」、「我們投手群目前自責分比日本還少」。甚至有不少人給出200分、1000分等破表分數，「2000分好嗎？你敢信台灣有鐵牛棚？」

雖然多數鄉民都認為投手表現好到沒話說，但也有部分較嚴格的球迷點出不該滿分的原因，「真的很棒了99分，1分進步用的」、「98分，輸了2分」、「90分，保送過多」、「90分啦，10分是可惜沒有贏」、「90分，要保留進步空間」、「80吧，壞球一直走在前面」。

中華隊打完3場失分7分，目前在B組與日本並列最少，但責失分比日本還少1分。

職棒菜鳥陳柏清扛下對日本隊先發重任，投出大將之風。 記者許正宏／攝影

商品推薦