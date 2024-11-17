12強賽／台日戰湧3萬4882名觀眾 台灣國際賽史上之最
世界12強棒球賽台灣隊今天以1比3不敵日本，不過台北大巨蛋湧入3萬4882名觀眾進場為地主台灣隊加油，場面熱鬧，也破了13日台韓大戰人數，寫下台灣國際賽最多觀眾進場紀錄。
這次世界12強棒球賽B組預賽，地主台灣隊賽事都安排在台北大巨蛋進行，13日首場對上韓國隊的比賽共有3萬4528名觀眾進場；14日對上多明尼加為2萬388人，今天「台日大戰」票券則是完售，共有3萬4882名觀眾進場。明天台灣隊對上澳洲隊將是關鍵戰役，目前門票也已經完售。
台灣隊最終以1比3惜敗日本，賽後台灣隊總教練曾豪駒也惋惜表示，在全場球迷加油之下沒有奪下勝利，實在很可惜，「當然結果不好，勝敗由教練來承擔。」
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