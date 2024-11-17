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12強賽／中華隊1：3惜敗日本 今戰澳洲拚晉級

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
十二強賽台日大戰戴培峰擊出陽春全壘打，為中華隊破蛋。記者許正宏／攝影
十二強賽台日大戰戴培峰擊出陽春全壘打，為中華隊破蛋。記者許正宏／攝影

開賽二連勝的中華隊雖有戴培峰開轟破蛋，但面對日本隊以一比三吞下首敗，延續國際賽對戰全職業日本武士隊八連敗，此戰可惜大過遺憾，在世界十二強棒球賽的晉級之路也依然清晰，只要今天擊敗澳洲隊、日本隊擊敗古巴隊，還是可搶下四強門票。

中華隊雖然以二勝一敗暫居三連勝的日本隊之後，不過Ｂ組其他隊伍都兩敗以上，加上對戰優勢，中華隊要前進東京仍大有可為。

昨晚是一場廿六歲投手的對決，中華隊陳柏清今年才第一次體驗一軍賽季，首次在一級成棒國際賽登板，就扛住對決日本隊的壓力，三點一局僅被敲兩支安打，但包含一轟，失三分只有兩分責失，表現超乎原本外界預期。

陳柏清對自己的投球成績只給六十分的評語，「前一天晚上有點難以入眠，做夢夢到自己可以投到五局，總教練安排我投這場，很想回報他的信任」。

中華隊打線則受制於同樣一九九八年出生的才木浩人，這位阪神隊王牌投手先發五點二局僅被敲出三支安打，其中兩支都來自陳傑憲。而真正得分是七局下，戴培峰從中繼投手北山亘基手中敲出陽春砲，他不是此戰先發，以替補捕手之姿開轟是中華隊在十二強史上首見。

連三場都在板凳待命，但戴培峰沒閒著，在牛棚接捕、協助投手調整，他說：「前兩場林家正表現很穩定，短期盃賽每個人有自己的任務，我也不輕鬆，後面有需要隨時可能上場，都要盡全力表現」。

中華隊目前三場比賽得到九分，有八分都靠全壘打拿下，開轟的過去都非長打型選手，戴培峰今年球季也僅有一轟；他表示，前兩場大家的貢獻，影響到了每個人，「自己也不會設定要全壘打，畢竟不是長打型，只是按照攻擊策略，剛好有好結果」。

賽前評估此戰本來就難打，總教練曾豪駒表示：「沒有拿下勝利很可惜，勝敗教練承擔，但面對日本武士這樣的強隊，選手沒有退縮，這是很好的經驗」。

世界棒球12強 中華隊 戴培峰 曾豪駒 陳柏清

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