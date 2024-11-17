12強賽／投手群把關 寫「台日大戰」最低失分紀錄

加上昨天一役，中華隊在正式國際賽面對全職業日本隊累積八戰全敗，但這一仗寫下「台日大戰」史上最低失分紀錄，總教練曾豪駒感受最大的不同，點出選手面對日本隊少了以往退縮的感覺，他也說選手經過這一仗還會更加成長。

攤開過去中華隊與全職業日本隊的正式國際賽交手紀錄，最接近贏球的兩次為二○○四年雅典奧運、二○一三年世界棒球經典賽，都是以三比四的些微差距落敗，而失四分也是先前的最低失分紀錄，昨天「僅」以一比三落敗，投手群聯手把關一場好投。

曾豪駒指出，從先發投手陳柏清到後面登板的投手，每個人都把教練交付的任務完成，「我覺得有別於過往對到日本隊會有那種退縮的感覺，但這場沒有，大家都勇於對決，這次經驗他們會更加成長」。

江國豪進入中華隊時有不少質疑聲浪，嘲諷中華隊是「五號先發海」，而他以一場抗日好投還擊質疑，儘管一登板就是連兩保送，但很快穩住陣腳，繳出二點二局無失分好投，賽後表示「不管外界怎麼講，盡力做好自己該做的事情」。

黃恩賜則是遞補進入中華隊，同樣在一登板被連敲兩安打後回穩，他歸功捕手林家正的引導，賽後直誇「我覺得他帶給投手的安定感非常大」。

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