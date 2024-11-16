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12強賽／左側投王志煊三振完成任務 首登板亢奮又緊張

中央社／ 台北16日電
世界12強棒球賽B組預賽16日在台北大巨蛋由台灣隊與日本隊交手，5局上，台灣再度更換投手，由王志煊（圖）登板中繼。中央社 中央通訊社
世界12強棒球賽B組預賽16日在台北大巨蛋由台灣隊與日本隊交手，5局上，台灣再度更換投手，由王志煊（圖）登板中繼。中央社 中央通訊社

世界12強棒球賽台灣隊左手側投王志煊今天對日本隊中繼登板，三振左打佐野惠太後退場，王志煊形容心情既亢奮又緊張，穿上國家隊球衣有無形壓力，但開心可以替國家隊盡一份力。

世界12強棒球賽台灣隊此次帶入左手側投王志煊定位明確，就是拆彈和對付左打者，今天與日本交手，5局上2人出局後王志煊登板三振佐野惠太、完成設定任務，投0.1局無失分，可惜球隊終場以1比3吞敗。

王志煊表示，在牛棚準備時蠻緊張的，上場面對破3萬人的局面，心情既亢奮也緊張，跟之前打中職季後賽和總冠軍賽完全不一樣。

王志煊表示，穿上國家隊的球衣感覺很不一樣，會有無形的壓力，但也明白自己的任務，就是面對1、2個人次拆彈，上場想辦法完成任務。

王志煊透露，其實前兩場比賽對韓國、多明尼加，因為也有不少左打者，所以都有在準備，也謝謝捕手林家正帶領，讓他順利完成任務。

從被選入國家隊到今天真正站上國際賽投手丘，王志煊直言一路走來很感動，開心可以為國家隊盡一份心力，也透露隊友都看得出來他的緊張，紛紛鼓勵他「很棒」。

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