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12強賽／隊長陳傑憲3戰敲7安 美技守備全場沸騰

中央社／ 台北16日電
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間上演台日大戰，台灣隊長陳傑憲（圖）守備時為接殺日本打者深遠飛球，直接撞上全壘打牆。中央社
世界12強棒球賽B組預賽16日晚間上演台日大戰，台灣隊長陳傑憲（圖）守備時為接殺日本打者深遠飛球，直接撞上全壘打牆。中央社

世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲近3戰共敲7安，今天對日本單場2安並有美技守備，9局跳接中外野方向深遠飛球後振奮，直言滿場沸騰的歡呼聲讓他起雞皮疙瘩、感受到力量。

世界12強棒球賽中華隊長陳傑憲此次出賽維持好手感，首戰對韓國單場2安、敲出2分砲，第2場對多明尼加比賽單場3安，今天與日本交手1局下從對方先發投手才木浩人手中敲安，6局下再敲第2支安打，全場4打數敲出2支安打。

守備方面，9局上2人出局、壘上有人時，陳傑憲接殺日本隊辰己涼介敲出的中外野方向深遠飛球，幫助球隊守住可能失分、也讓全場沸騰。

陳傑憲表示，辰己涼介打出去感覺很深遠，但本能反應就是先追球，發現有機會就跳起來接，很開心可以接下關鍵一球，接到那顆球後，跑下場時聽到全場沸騰的感覺，「真的是會起雞皮疙瘩，讓我知道後面有很大的力量在支撐我們。」

陳傑憲表示，這場比賽台灣隊的投手群壓制很好，雖然前半段因為失誤掉分，但接替的投手都展現很好的壓制能力，面對球棒控制能力很好的日本打者，可以將失分壓到這麼低，「我們的投手群真的很強大。」

台灣隊今天以1比3不敵日本、吞下首敗，陳傑憲表示，賽後也有鼓勵大家不要想太多，把好的記住、不好的留在今天，接下來還是要往前看、盡力拿下來，「我們想要贏球的企圖心很強烈。」

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