12強賽／韓國驚天逆轉勝保晉級機會 多明尼加確定淘汰

一度落後多達6分的韓國隊，今天在世界12強棒球賽B組預賽上演驚奇大逆轉戲碼，靠著第8局猛灌5分一舉超前，終場9比6擒伏強敵多明尼加，保有晉級超級循環賽的機會。落敗的多明尼加確定無緣下一輪賽事。

賽前兩隊都是1勝2負，再輸就無法進入下一輪的超級循環賽。韓國隊贏球後，以2勝2負保有晉級的機會，1勝3負的多明尼加則確定遭到淘汰。

在這場於台北市天母舉行的賽事，多明尼加錯失首局攻占滿壘的大好得分機會後，2局上靠2支一壘打與1次保送無人出局再度滿壘，接下來迪里昂（Michaelde León）打出雙殺打，但仍幫助多明尼加先馳得點。

4局上多明尼加砲火猛烈，努涅斯（Rainer Nunez）一上來先敲二壘打，艾坎塔拉（Arismendy Alcántara）從韓國先發投手任燦圭手中轟出中右外野全壘打，一舉進帳2分；韓國派上蘇珩準接替任燦圭，又因法蘭克‧羅德里格斯（Frank Rodriguez）、迪里昂及韓遜（Alen Hanson）的3支一壘打再掉1分，多明尼加藉由單局5安拿下3分，以4比0領先。

前1局才扛出2分砲的艾坎塔拉，5局上2出局後再開轟，單場雙響砲，多明尼加5比0拉大領先差距。

多明尼加6局上2出局後塞斯佩德斯（RicardoCespedes）二壘安打，盜三壘成功，韓遜補上中左外野巧妙的一壘打，讓塞斯佩德斯再下一城。韓國隊明星三壘手金倒永此時因為在試圖觸殺塞斯佩德斯時不慎受傷，下場休息，全隊雪上加霜。

6比0領先的多明尼加6局下自亂陣腳，讓韓國締造4分大局。滿壘1出局後，申珉宰打出投手前滾地球，多明尼加投手喬利‧羅德里格斯（Joely Rodriguez）傳一壘卻發生失誤，韓國一口氣跑回2分，文保景、朴東原連敲2支二壘打再得2分，一舉追到4比6僅落後2分。

8局下風雲變色，韓國先以3支一壘打扳回1分，接著朴成韓的三壘安打攻下2分，以7比6首度超前，崔元準與洪昌基的二壘打、一壘打又追加2分，形成9比6的領先。韓國光是這一局就以6支安打灌進5分，奠定勝基。

多明尼加今天共擊出14支安打，多於韓國的9支，其中艾坎塔拉轟出兩發全壘打，但第6、8局因要命失誤以及投手群崩盤大失血，從6比0領先優勢狂掉9分，飲恨落敗出局。

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