12強賽／越不過的高牆！中華隊吞本屆首敗 對戰全職業日本隊8連敗

世界12強棒球賽B組兩支2勝0敗球隊中華隊、日本隊今天在台北大巨蛋交鋒，中華隊打線遭到才木浩人封鎖，在他5.2局投球任內只出現3支安打，終場以1：3輸球，吞下在本屆賽會的第一敗，但依然有機會在明天鎖定晉級門票。

陳柏清以中職菜鳥之姿扛起面對大魔王日本隊一戰，先發3.1局被敲2安打、失3分（責失2分），開賽面對第一位打者桑原將志，因三壘手潘傑楷的接球失誤釀成上壘，並靠後續保送、滾地球進占三壘，森下翔太以高飛犧牲打送回這一分，日本首局沒有安打就有分數進帳。

陳柏清第2局三上三下，第3局以保送開局，被辰己涼介掃出二壘打攻下日本隊的第2分，第4局再被源田壯亮敲出陽春砲，教練團也在此時決定換投。

江國豪在第6局上場，以連兩保送開局，驚險連抓3個出局數，該局還出現驚心畫面，游擊手江坤宇接球時嘗試徒手處理，這球漏了一下後由李凱威補位抓下出局數，江坤宇的右手狀況一度驚動防護員、教練團上場了解狀況，並做出示意換人手勢，但最終續留場上。

戴培峰第7局敲出陽春砲。記者許正宏／攝影

中華隊打線遭到封鎖，才木浩人先發5.2局僅被敲3安打、無失分，第6局留下一、二壘有人局面交給鈴木昭汰，吉力吉撈．鞏冠代打擊出游擊方向滾地球未能建功，中華隊直到第7局才靠戴培峰的陽春砲開張分數。

中華隊輸球後，在正式國際賽面對全職業組軍的日本隊已經吞下8戰全敗，依然是難以越過的一座高山。

日本隊維持3戰全勝的不敗戰績，中華隊則是累積2勝1敗，晉級形勢依然看好，如果明天中華隊擊敗澳洲隊，且日本隊擊敗古巴隊，就能提前確定由日本、中華隊拿到B組晉級門票。 陳傑憲今天打擊、守備俱佳，維繫中華隊氣勢。記者許正宏／攝影

日本隊在預賽B組保持全勝。記者許正宏／攝影

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