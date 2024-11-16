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12強賽／中華隊新「黃金二游」 李凱威談與江坤宇默契好

中央社／ 台北16日電
中華隊二壘手李凱威。 聯合報系資料照
中華隊二壘手李凱威。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽台灣隊目前在預賽拿下2勝，除了投打發揮，守備也有很多美技，二壘手李凱威今天表示，與游擊手江坤宇的默契相當好，「只要打在我右半邊的球，就會很安心。」

在上一場與多明尼加隊的比賽，台灣先發投手黃子鵬主投6局無失分，沒有被敲出安打，其中6局下二壘手李凱威上演飛撲美技，守下1支安打。對此李凱威今天表示，因為熟悉大巨蛋球場，當下覺得那顆球有機會接住，「打出去後就一直追，接完之後才意識到老虎（黃子鵬）還沒有被敲安打。」

台灣隊新生代「黃金二游」由李凱威、江坤宇組成，雖然來自不同母隊，但李凱威指出，2人配合都還不錯，「賽前原本擔心說磨合問題，但是比賽下去感覺還不錯。」李凱威也提到，只要是打在他右半邊的球，就會很放心交給江坤宇。

李凱威、江坤宇2人都是個性比較安靜的類型，不過李凱威說：「我年紀比他大，我會試著跟他多聊天，也有可能是因為我緊張想要找人講話，尤其對韓國時真的很緊張，透過跟他閒聊緩解一下緊張感。」

今天台灣隊要強碰日本隊，李凱威表示，「一直告訴自己要相信自己，不要去想說對方投手投過很好成績，短期比賽大家都在同一條平行線上，這都很難說，要下去比才知道。」

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