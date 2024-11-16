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12強Live／4局上陳柏清挨源田壯亮陽春砲下場 中華0：3落後

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12強Live／4局上陳柏清挨源田壯亮陽春砲下場 中華0：3落後

聯合新聞網／ 文字直播
陳柏清。記者許正宏／攝影
陳柏清。記者許正宏／攝影

【賽前報導】

世界12強棒球賽B組兩支全勝球隊，中華隊、日本隊將在今天晚上於台北大巨蛋正面交鋒，中華隊先發打線亮牌，由潘傑楷擔任第四棒，也是三戰以來啟用的第三個第四棒。

中華隊在預賽前兩場分別擊敗南韓、多明尼加隊，跌破眼鏡以二連勝開局，今天將面對賽會大魔王。日本隊推出今年在日職賽季取得13勝3敗、防禦率1.83佳績的阪神虎隊才木浩人先發，中華隊先發陣型與前兩戰變動不大。

中華隊前兩戰僅變動第四棒、指定打擊，首戰為林安可，次戰換上曾頌恩，今天改由三壘手潘傑楷棒次提前擔任第四棒，寄望他前兩戰3安打的火力可以達到火力串連，曾頌恩則擔任DH、第五棒。

世界棒球12強

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