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12強賽／抗日打線出爐！潘傑楷扛4棒 曾頌恩DH上陣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾頌恩今天擔任第五棒ＤＨ。 記者許正宏／攝影
曾頌恩今天擔任第五棒ＤＨ。 記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽B組兩支全勝球隊，中華隊、日本隊將在今天晚上於台北大巨蛋正面交鋒，中華隊先發打線亮牌，由潘傑楷擔任第四棒，也是三戰以來啟用的第三個第四棒。

中華隊在預賽前兩場分別擊敗南韓、多明尼加隊，跌破眼鏡以二連勝開局，今天將面對賽會大魔王。日本隊推出今年在日職賽季取得13勝3敗、防禦率1.83佳績的阪神虎隊才木浩人先發，中華隊先發陣型與前兩戰變動不大。

中華隊前兩戰僅變動第四棒、指定打擊，首戰為林安可，次戰換上曾頌恩，今天改由三壘手潘傑楷棒次提前擔任第四棒，寄望他前兩戰3安打的火力可以達到火力串連，曾頌恩則擔任DH、第五棒。

中華隊對日本隊先發打線

一棒 陳晨威 左外野

二棒 林立 右外野

三棒 陳傑憲 中外野

四棒 潘傑楷 三壘

五棒 曾頌恩 指定打擊

六棒 朱育賢 一壘

七棒 林家正 捕手

八棒 李凱威 二壘

九棒 江坤宇 游擊

先發投手 陳柏清

世界棒球12強

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