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12強賽／日本要讓大巨蛋變圖書館 張育成回嗆「不可能」！
12強賽B組預賽，今晚上演中日大戰，日本排出的先發投手才木浩人，在抵台時受訪就表示自己要讓大巨蛋球迷們安靜變成「圖書館」，目前效力中華職棒富邦悍將的張育成，在臉書上回嗆「想要大巨蛋變圖書館！？不❗️可❗️能❗️」。
張育成藉由經典賽敬禮動作，搏得「國防部長」美名，如今也回到台灣加入中華職棒，雖未加入此次12強賽國手，但他表達全力支持中華隊，於今晚他應邀將擔任轉播單位來賓，在出發前他在臉書上發了一段影片，對著自己衣服前的「TAIWAN」比讚，讓不少網友力挺。
網友留言說，「台灣最強男子漢！把你的聲音發出來，最好也能跳出來，我們一定響應配合！」、「經典賽希望可以看到部長啊啊啊啊。」
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