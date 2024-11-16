快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

12強賽／台日大戰買不到票沒關係 7縣市場外直播派對

中央社／ 台北16日綜合報導
新北市政府體育局將在市府市民廣場辦直播派對。圖新北體育局提供
新北市政府體育局將在市府市民廣場辦直播派對。圖新北體育局提供

世界12強棒球賽，台灣擊敗韓國、多明尼加，拿下2連勝。今晚台灣迎戰日本，買不到票沒關係，新北、桃園、台中、雲林、高雄、屏東及花蓮等7縣市都有戶外直播，一起為台灣隊加油。

新北市府將於傍晚5時45分起，市府市民廣場舉辦「挑戰世壯運、新北神應援」棒球12強台灣隊戰日本直播派對。體育局表示，戶外現場結合「新北歡樂耶誕城」的LED（發光二極體）城堡，準備5個大螢幕播出。並已協調耶誕城城堡動畫主秀，直播前於5時20分播出，直播後繼續展演主秀。若遇下雨照常播出，觀眾可穿雨衣或在迴廊一起加油。

桃園市政府體育局在11月13、14、16、17、18日共5天，在桃園藝文廣場舉辦「2024世界12強棒球賽」中華隊場次直播派對，現場架設500吋LED戶外大螢幕，直播前還有30分鐘的開場活動；體育局今天向中央社表示，若下雨仍會舉辦直播，不會取消，現場會發輕便雨衣給觀賽的民眾。

另外中台灣部分，台中市政府今晚在府前廣場直播「台日大戰」，搭配樂團表演、啦啦隊應援、抽獎等活動。台中市政府表示，若遇下雨現場準備輕便雨衣，但仍呼籲民眾自備雨具，一起為台灣隊加油。

雲林縣虎尾鎮公所今晚也在虎尾圓環舉辦2024年世界棒球12強賽台日對戰戶外轉播活動，歡迎民眾踴躍前往觀賞賽事。

高雄市運動發展局13日起在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，轉播5場台灣隊賽事，現場設置400吋大螢幕，並邀請街頭藝人表演互動及周邊小遊戲，由專業應援主持人帶動氣氛。今晚台灣將迎戰目前世界排名第1的強敵日本，運發局邀請民眾到衛武營看轉播，為台灣隊努力熱血應援，爭取前往東京巨蛋的機會。

屏東縣政府於16、17、18日在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，若遇到下雨不會取消轉播，現場備有大型帳篷可遮雨。

花蓮市公所跟花蓮遠東百貨合作，在遠百前建林廣場舉辦戶外轉播應援活動，13日起轉播台灣隊賽事，現場有搭建棚子，還有「紅不讓市集」提供15間人氣攤商設攤，每場轉播都有上百人參與。但若花蓮納入陸警警戒範圍，將暫時撤掉轉播設備，後續賽事轉播狀況將視颱風影響而定。

世界棒球12強

延伸閱讀

VShojo推出新JP團體「NOVA」同社Henya、Michi直播背景暗藏玄機？

12強賽／挽救西市場人氣 屏縣府16至18日轉播中華隊賽事

挺台灣棒球花蓮不缺席 戶外應援場場轉播為中華隊加油

hololive佩可拉談公司方針改變的影響：想做的直播被拒 自己也曾感到不解...

相關新聞

12強賽／中華隊對戰全職業日本武士史上7戰全敗 今晚能寫奇蹟勝場？

中華隊在世界12強棒球賽以跌破眼鏡的二連勝啟航，今天晚上將面對賽會大魔王日本隊，由台鋼雄鷹隊左投陳柏清先發，挑戰續寫驚奇...

12強賽／日本國際賽超狂21連勝 中華隊三大賽贏日本在32年前

世界12強棒球賽今天上演中日大戰，中華隊與日本隊在本屆賽事都以2連勝開局，而日本隊更是帶著國際賽21連勝的氣勢而來，中華...

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

世界12強棒球賽昨晚上演「日韓大戰」宿命對決，最終日本隊以6：3取得2連勝；反觀南韓隊則是吞下第2敗，面臨淘汰邊緣。韓國球迷對此相當不滿，紛紛在網上謾罵自家隊伍，甚至譏諷「連沒有大谷翔平的二軍都打不過

12強賽／「中華隊殺手」松坂大輔抵台超親民 球迷笑稱「又愛又恨」

中華隊今晚將在世界12強棒球賽對決日本，迎來關鍵一戰。曾是台灣球迷惡夢，被稱作「平成怪物」的松坂大輔也在稍早登台，並在「台日大戰」擔任球評。這位傳奇球星在機場遇到粉絲時相當熱情與親民，也讓台灣球迷大呼

12強賽／昔日強權南韓瀕臨淘汰 媒體點出最大問題：沒有理想四棒打者

世界12強棒球賽昨晚上演「日韓大戰」，最終南韓隊3：6不敵日本隊，以1勝2敗戰績位居B組第4，晉級之路岌岌可危。相比過去強勁實力，韓國本屆賽事顯然有些不穩定，而對此就有媒體點出問題，表示「沒有理想第4

12強賽／中華隊抗日先發出爐 陳柏清想學林昱珉的霸氣

中華隊明天將與日本隊交手，在台北大巨蛋上演中日大戰，兩支B組2連勝球隊正面強碰，日本隊早早公布由才木浩人先發，而中華隊則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。