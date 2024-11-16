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12強賽／昔日強權南韓瀕臨淘汰 媒體點出最大問題：沒有理想四棒打者

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒點出自家球隊大問題，表示「沒有理想第4棒打者」是重大隱憂。 圖／中華棒協提供
韓媒點出自家球隊大問題，表示「沒有理想第4棒打者」是重大隱憂。 圖／中華棒協提供

世界12強棒球賽昨晚上演「日韓大戰」，最終南韓隊3：6不敵日本隊，以1勝2敗戰績位居B組第4，晉級之路岌岌可危。相比過去強勁實力，韓國本屆賽事顯然有些不穩定，而對此就有媒體點出問題，表示「沒有理想第4棒打者」會是重大隱憂。

從2015年12強賽事開始韓國便沒有缺席過4強行列，取得1金1銀優質成績，不過今年卻已經半隻腳踏入淘汰邊緣，接下來的比賽全勝也未必能晉級。事實上，近年韓國棒球在國際賽事已逐漸被踢出勁旅行列，相比過去與日本互別苗頭，兩國的實力已出現明顯落差。在昨晚吞下與日本隊覺得國際賽第30敗後，韓國媒體《My Daily》接受日媒《Full-Count》訪問時點出問題所在。

「韓國隊的第四棒有一個大問題，沒有能帶來打點的理想四棒打者，」《My Daily》認為，南韓的打擊表現其實並不差，但都會留下殘壘，沒有如同李承燁、李大浩的重砲，能將隊友順利送回本壘，「在韓職敲出26轟的姜白虎因基礎軍事訓練缺席，想要挑戰大聯盟的金慧成也因為服兵役退出；至於亞錦賽的4號打擊盧施煥則因傷缺陣。 如果有一名能打點的球員，應該會有很大的幫助。」

除了打線問題外，先發投手僅4名也相當匱乏，昨役甚至出動8位投手進行車輪戰，超級強投金廣鉉後繼無人。

世界棒球12強

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