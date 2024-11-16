12強賽／「中華隊殺手」松坂大輔抵台超親民 球迷笑稱「又愛又恨」

中華隊今晚將在世界12強棒球賽對決日本，迎來關鍵一戰。曾是台灣球迷惡夢，被稱作「平成怪物」的松坂大輔也在稍早登台，並在「台日大戰」擔任球評。這位傳奇球星在機場遇到粉絲時相當熱情與親民，也讓台灣球迷大呼「又愛又恨」。

松坂大輔、「大魔神」佐佐木主浩及上原浩治等傳奇球星本次12強賽被受邀擔任球評，一同見證這場「台日大戰」。其中松坂大輔可謂是2000年左右最讓台灣球迷聞風喪膽的存在，被稱作「台灣殺手」、「台灣剋星」。自1995年在巴西IBAF世界青少棒錦標賽8強被中華隊擊敗後，他便發下豪言要投每一場有台灣的比賽。而之後的1998年亞洲青棒錦標賽、1999年、2003年亞洲棒球錦標賽、2006年世界棒球經典賽這位強投都沒再輸給中華隊。

相比當初令人害怕的「殺手」，本次松坂大輔抵台則扭轉形象，面對球迷都來者不拒進行合影與簽名，讓台灣粉絲感到好氣又好笑，「人真的好好，都會簽完名」、「這難道是那個台灣棒球越不過的高牆松坂大輔嗎」、「對他真的是又愛又恨」。

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