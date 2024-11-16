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12強／「短裙女球僮」紅到日本！日媒報導喊「根本作弊」 身分IG曝光了

聯合新聞網／ 綜合報導
世界12強棒球賽如火如荼進行當中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
世界12強棒球賽如火如荼進行當中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

國際棒球錦標賽「Premier 12」B組第一輪於11月13日開始。中華隊接連打敗韓國、多明尼加，取得2連勝的佳績目前位於分組第一。除了台灣啦啦隊相當吸睛外，在大巨蛋的「短裙球僮」也意外爆紅，在社群媒體上造成轟動，甚至有日媒特別報導，她們的身份也隨之曝光。

12強比賽中華隊與日本隊、韓國隊、古巴隊、澳洲隊、多明尼加隊分在B組，中華隊在首場以3:6打敗韓國隊後，隔天又以2:1擊敗多明尼加隊，2連勝的佳績讓國人對於進入複賽的信心越來越大。

不過除了場上球員表現受到注目外，日媒《THE DIGEST》特地報導，在場上穿著短裙、露肚臍的女球僮在場上也吸引了大眾的目光，成為社群媒體上的熱門話題，她們主要負責為選手提供資源，確保比賽順利進行。

日本網友對於和日本球僮風格差異慎大感到驚訝，直呼「球僮姊姊穿短裙」、「這球僮也太性感了吧」、「台灣球僮妹也太可愛了吧，有點作弊的感覺」。

原來，這名女球僮的實際身份是伊林娛樂所屬「紅運少女Ruby Girls」的「哈密瓜」劉偲伃，年僅19歲，身分曝光後IG也爆增數千名粉絲。

另外一樣是紅運少女的成員還有鹽鹽，她們也表示這個服裝是隊服，平常也會穿著表演跟活動，2人對於擔任球僮爆紅相當意外，並表示之後的比賽也會繼續努力，請大家為中華隊加油。

世界棒球12強

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