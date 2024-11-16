快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

12強賽／中華隊2戰皆非重砲開轟 日本隊主帥直言「印象不同」

中央社／ 台北16日電
江坤宇轟出陽春砲。記者許正宏／攝影
江坤宇轟出陽春砲。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽中華隊今天要在台北大巨蛋力抗日本隊，目前都2勝0敗的2隊直接強碰，已確定3.3萬人滿場觀戰。中華隊先發投手推奇兵陳柏清，對上日本隊先發投手才木浩人。

中華隊在預賽前2場分別以6比3擊退韓國隊、2比1力克多明尼加隊，與日本並列預賽B組第1。

中華隊打線2場共3轟，分別由陳晨威、陳傑憲及江坤宇敲出，都非重砲型選手，連日本隊總教練井端弘和都直言，這次中華隊與過去印象不太一樣。不過，中華隊第4棒分別由林安可、曾頌恩扛下，安打還沒開張，晚間能否發揮也是關鍵。

12強賽中華隊對上韓國隊，陳晨威敲出滿貫砲，創下中華隊12強隊史第一次。記者曾原信／攝影
12強賽中華隊對上韓國隊，陳晨威敲出滿貫砲，創下中華隊12強隊史第一次。記者曾原信／攝影

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊小將26歲陳柏清去年就打過亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊，今年新軍雄鷹首個一軍球季，陳柏清就成為陣中最穩定先發土投，先發18場（出賽19場）、投球局數102局僅次於隊友江承諺，有5場出賽投滿7局。

另一方面，日職阪神虎隊強投才木浩人本季出賽25場、投167.2局，拿下13勝3敗、防禦率僅1.83，有157公里火球。

隊長陳傑憲轟出2分砲。圖／棒球協會提供
隊長陳傑憲轟出2分砲。圖／棒球協會提供

雖要面對滿場3.3萬人台灣球迷，才木浩人受訪時直接「嗆聲」，要讓現場氣氛安靜下來。

目前預賽B組其他球隊戰況分別為澳洲隊1勝1敗、韓國及多明尼加1勝2敗、古巴隊0勝2敗，除台北大巨蛋台日大戰，天母棒球場將分別由澳洲交手古巴、多明尼加對戰韓國。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／不敗之身台日今交鋒 陳柏清銜命力抗阪神王牌

12強賽／中華隊跟印象不同…井端弘和點名陳傑憲、江坤宇

12強賽／日本逆轉勝教頭直呼開心 點名對陳傑憲印象深

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

相關新聞

12強賽／中華隊對戰全職業日本武士史上7戰全敗 今晚能寫奇蹟勝場？

中華隊在世界12強棒球賽以跌破眼鏡的二連勝啟航，今天晚上將面對賽會大魔王日本隊，由台鋼雄鷹隊左投陳柏清先發，挑戰續寫驚奇...

12強賽／日本國際賽超狂21連勝 中華隊三大賽贏日本在32年前

世界12強棒球賽今天上演中日大戰，中華隊與日本隊在本屆賽事都以2連勝開局，而日本隊更是帶著國際賽21連勝的氣勢而來，中華...

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

世界12強棒球賽昨晚上演「日韓大戰」宿命對決，最終日本隊以6：3取得2連勝；反觀南韓隊則是吞下第2敗，面臨淘汰邊緣。韓國球迷對此相當不滿，紛紛在網上謾罵自家隊伍，甚至譏諷「連沒有大谷翔平的二軍都打不過

12強賽／「中華隊殺手」松坂大輔抵台超親民 球迷笑稱「又愛又恨」

中華隊今晚將在世界12強棒球賽對決日本，迎來關鍵一戰。曾是台灣球迷惡夢，被稱作「平成怪物」的松坂大輔也在稍早登台，並在「台日大戰」擔任球評。這位傳奇球星在機場遇到粉絲時相當熱情與親民，也讓台灣球迷大呼

12強賽／昔日強權南韓瀕臨淘汰 媒體點出最大問題：沒有理想四棒打者

世界12強棒球賽昨晚上演「日韓大戰」，最終南韓隊3：6不敵日本隊，以1勝2敗戰績位居B組第4，晉級之路岌岌可危。相比過去強勁實力，韓國本屆賽事顯然有些不穩定，而對此就有媒體點出問題，表示「沒有理想第4

12強賽／中華隊抗日先發出爐 陳柏清想學林昱珉的霸氣

中華隊明天將與日本隊交手，在台北大巨蛋上演中日大戰，兩支B組2連勝球隊正面強碰，日本隊早早公布由才木浩人先發，而中華隊則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。