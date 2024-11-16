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12強賽／美國、委內瑞拉 A組出線
世界十二強棒球賽A組兩支晉級隊伍昨天出爐，委內瑞拉隊搶下第一張門票，而美國隊也在隨後跟進，委隊陣中富邦悍將隊洋投羅戈、富藍戈與中華隊「東京見」的約定，已經先達成一半。
A組戰況錯綜複雜，委內瑞拉隊打到最後一天才靠著十一比○擊敗荷蘭隊後，確定以四勝一敗晉級，美國隊則靠著團隊四轟以十二比二擊敗墨西哥隊後，三勝二敗的成績取得第二張門票。
對台灣球迷來說，委內瑞拉隊多了親切感，陣中包含羅戈、富藍戈兩位今年效力中華職棒的外籍球員，還有統一獅隊勝騎士，昨天先發投手必贏多曾效力樂天桃猿隊，還有二○一九年短暫來台的味全龍隊威亞。
羅戈收到國家隊徵召令時，曾與中華隊相約：「希望能在東京相會。」想在複賽與隊友交手，悍將捕手戴培峰今年也入選中華隊，戴培峰透露：「他一直跟我說，想要丟我們，要怎麼對付我都想好了。」
富藍戈更已經安排好對上中華隊時的投手調度，「到時羅戈投四局、勝騎士投四局，我再來丟一局，我相信會很好玩、很有趣。」
美國隊在最後一戰展現火力，單場雙響砲的瓦德累積四轟暫居大會全壘打王，團隊九轟則僅次於荷蘭隊，團隊打擊率更高達三成一七。
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