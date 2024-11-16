12強賽／台日今交鋒 陳柏清抗阪神王牌

中華隊在世界十二強棒球賽以二連勝開局，但今晚要遇到強敵日本隊，尋求賽史首次對日本隊的勝利，台北大巨蛋的應援聲將是球員的最佳後盾，而中華隊面對日本隊的戰績是兩勝六敗，上次贏球已經是一九九二年。

日本隊昨晚以六比三擊敗南韓隊後，兩支B組二連勝隊伍在今天碰頭，中華隊在首屆十二強未遇到日本隊，上屆預賽交手以一比八吞敗，今年要尋求首勝，日本隊推出阪神王牌投手才木浩人，中華隊先發投手則為陳柏清。

日本隊兩場比賽都在後段展現逆轉能力，昨天敲出勝利打點的牧秀悟是帶動氣氛的靈魂人物，而第四棒森下翔太更敲出兩分砲，兩場敲出五安、打擊率七成一四，火燙手感需要警戒。

才木浩人本季拿下十三勝、防禦率一點八三，最快球速一五七公里，滑球、指叉球是拿手武器，第一次在台灣登板投球，才木浩人準備好面對台式應援，「就像是在甲子園的對面那一邊嘛，讓氣氛熱烈的主場變得安靜，感覺會很不錯」。

日本隊監督井端弘和曾多次來台，熟悉台灣的狂熱應援風格，上屆十二強他就以日本隊教練一員來台，「當時沒有人受到影響。」反而是看到中華隊頻頻開轟更加警戒，特別點名陳傑憲、江坤宇「印象中不是長打者啊…」這也是國際賽的力量。

中華隊少數在國際賽擊敗日本是一九九二年巴塞隆納奧運曾以二比○、八比二贏球，不過當時日本隊以業餘球員組成，另外在奧運從示範項目算起，三度對戰日本都輸球；經典賽中華隊在二○○六年對日本以三比十四慘敗，二○一三年則是王建民繳出六局無失分的好投後，以三比四惜敗，最近兩屆經典賽中華隊都未闖進複賽，也未與日本交手。

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