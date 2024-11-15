12強賽／台日大戰 奇兵陳柏清先發對決才木浩人

中央社／ 台北15日電

世界12強棒球賽台灣隊明天將強碰日本隊，台灣隊推出奇兵陳柏清掛帥先發，對上日本隊先發投手才木浩人，目前台日預賽都是2勝0敗，若能搶下勝利，晉級機率大增。

12強台灣隊在13日首戰靠著陳晨威、陳傑憲開轟，以6比3擊退韓國隊，拿下振奮人心的勝利；昨天則是在黃子鵬領軍的投手群壓制下，以2比1擊敗多明尼加隊，奪下2連勝。日本隊則是在首戰以9比3擊退澳洲，今天再以6比3逆轉勝韓國，台、日同樣為2勝0敗。

台灣隊明天強碰日本隊，台灣推出陳柏清擔任先發投手，他曾在2日的捷克交流賽、11日官辦熱身賽先發，雖然都有挨轟失分，不過也藉此調整狀況。他曾表示，希望可以跟林昱珉一樣展現霸氣，目標前進東京。

目前效力中職台鋼雄鷹隊的陳柏清，本季例行賽出賽19場含18場先發、投102局，拿下6勝10敗、防禦率3.53。

日本隊則是之前就排定由才木浩人先發，阪神虎隊強投才木浩人本季在日職出賽25場、投167.2局，拿下13勝3敗、防禦率僅1.83，擁有157公里火球。

才木浩人在接受日媒採訪時表示，絲毫不畏懼台灣滿場球迷，「如果能讓球場熱烈的氣氛安靜下來，感覺應該很爽」。

明天台灣對上日本的賽事、17日台灣對上澳洲的賽事，每場約3.3萬張門票皆已售罄，現場售票口將不開放售票。

世界棒球12強

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