12強賽／日本四番超威！森下翔太開轟擊敗南韓 中華隊有利

今天台北大巨蛋的世界12強棒球賽B組預賽上演日韓大戰，日本隊先靠著牧秀悟滿壘敲安擺脫前半段的糾纏，第四棒森下翔太的兩分砲又拉開領先，就以6：3擊敗南韓隊，對中華隊來說是有利局面。

日本隊先在名古屋巨蛋擊敗澳洲隊後來台，今天面對南韓隊取得2連勝，中華隊同為2連勝，而南韓與古巴、多明尼加都已經吞下2敗，澳洲則是1勝1敗，代表中華隊剩下3場取得2勝即可晉級。

今日的日韓戰前5局雙方三度互換領先，南韓隊在2局上靠洪昌基的安打先馳得點，不過2局下日本隊就靠紅林弘太郎在2出局後的適時安打，一棒打回2分超前。

4局上朴東原的一發左外野陽春砲，為南韓隊追平比數，5局上2出局、三壘有人時，尹棟熙代打敲出二壘安打，取得超前分。

5局下日本隊反擊，在劉泳燦退場後，接手的郭道圭雖然先投出三振，但接著連續2次保送、1次觸身球變滿壘，牧秀悟的適時安打敲回2分，為日本隊再次要回領先。

7局下小園海斗敲出安打後，近況火燙的森下翔太更補上一發兩分砲，讓日本隊拉開優勢，前一場三安猛打的森下翔太，今天3打數2安打、2分打點演出，在12強的打擊率來到7成14的不可思議數字。

今年央聯防禦率王高橋宏斗在12強首次登板，結果4局雖投出8次三振，但被敲7支安打包含1轟，丟掉2分，退場時無關勝負；南韓隊先發投手崔丞鎔僅投1.2局退場，丟掉2分，不過接手的劉泳燦投2.2局無失分。 世界12強棒球賽，日本隊第四棒森下翔太敲出兩分砲。圖／中華棒協提供

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