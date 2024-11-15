快訊

12強賽／日本四番超威！森下翔太開轟擊敗南韓 中華隊有利

不斷更新／台中宣布了！屏東1地區明停班課 16日天兔颱風假資訊一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

12強／日韓熱鬥！朴東原開轟、牧秀悟滿壘敲安 前5局日本4：3領先

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊朴東原開轟。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊朴東原開轟。圖／中華棒協提供

世界12強棒球賽B組預賽今天台北大巨蛋上演日韓大戰，兩隊宿敵對決演出熱鬥，南韓隊靠著朴東原敲出追平轟、尹棟熙代打超前，但日本隊也靠牧秀悟滿壘敲安要回領先，前5局就3度互換領先，由日本隊以4：3暫時領先。

日本隊先發投手高橋宏斗開賽投得跌跌撞撞，首局就被敲出2安，2局上南韓隊更靠著朴東原在一出局後敲出二壘打，隨後靠李主刑的安打上三壘，接著洪昌基的安打敲回全場第1分。

日本隊很快在2局下反擊，森下翔太、栗原陵矢連續兩支安打製造機會，紅林弘太郎在2出局後的適時安打，一棒打回2分超前。

不過南韓隊先在4局上靠著朴東原的一發左外野陽春砲，一棒追平比數，棒打高橋宏斗；5局上2出局、三壘有人時，尹棟熙代打敲出二壘安打，取得超前分。

5局下日本隊反擊，在劉泳燦退場後，接手的郭道圭雖然先投出三振，但接著連續2次保送、1次觸身球變滿壘，牧秀悟的適時安打敲回2分。

今年央聯防禦率王高橋宏斗在12強首次登板，結果4局雖投出8次三振，但被敲7支安打包含1轟，丟掉2分，退場時無關勝負；南韓隊先發投手崔丞鎔僅投1.2局退場，丟掉2分，不過接手的劉泳燦投2.2局無失分。

世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊朴東原開轟。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊朴東原開轟。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊紅林弘太郎敲出2分打點安打。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊紅林弘太郎敲出2分打點安打。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊先發投手高橋宏斗。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊先發投手高橋宏斗。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊派出應援團來台。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊派出應援團來台。圖／中華棒協提供

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／日本隊源田壯亮期待與郭俊麟對決 享受台式應援文化

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

12強賽／日本監督不擔心台式應援：像在阪神甲子園比賽

圖輯／12強賽中華隊2連勝！黃子鵬壓制多明尼加 2比1勝出

相關新聞

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

中華隊在世界12強棒球賽取得2勝0敗戰績，位居B組龍頭。近期就有網友寫出「必勝劇本」，表示日本隊若能拿下全勝，台灣僅需要贏過澳洲拿下第3勝，就能保證晉級，「今天要幫日本加油，努力拿下5連勝。」

12強賽／不怕台灣應援 日本強投想讓中華隊主場變圖書館

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽取得2連勝，明天將對上日本隊，預計在此戰先發的日本強投才木浩人笑說，對於台灣球迷應援有心...

12強賽／日本四番超威！森下翔太開轟擊敗南韓 中華隊有利

今天台北大巨蛋的世界12強棒球賽B組預賽上演日韓大戰，日本隊先靠著牧秀悟滿壘敲安擺脫前半段的糾纏，第四棒森下翔太的兩分砲...

12強／日韓熱鬥！朴東原開轟、牧秀悟滿壘敲安 前5局日本4：3領先

世界12強棒球賽B組預賽今天台北大巨蛋上演日韓大戰，兩隊宿敵對決演出熱鬥，南韓隊靠著朴東原敲出追平轟、尹棟熙代打超前，但...

12強賽／日本隊源田壯亮期待與郭俊麟對決 享受台式應援文化

世界12強棒球賽台灣明天將強碰日本，日本隊的源田壯亮與台灣隊郭俊麟是前隊友，他今天表示，如果明天可以與郭俊麟對決的話，想...

12強賽／熱賣！中華隊對日本、澳洲3.3萬門票皆完售

中華隊在世界12強棒球賽前兩場擊敗南韓、多明尼加隊，帶動棒球熱，主辦單位今日表示，明天中華隊對日本、後天對澳洲，門票皆已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。