12強／日韓熱鬥！朴東原開轟、牧秀悟滿壘敲安 前5局日本4：3領先

世界12強棒球賽B組預賽今天台北大巨蛋上演日韓大戰，兩隊宿敵對決演出熱鬥，南韓隊靠著朴東原敲出追平轟、尹棟熙代打超前，但日本隊也靠牧秀悟滿壘敲安要回領先，前5局就3度互換領先，由日本隊以4：3暫時領先。

日本隊先發投手高橋宏斗開賽投得跌跌撞撞，首局就被敲出2安，2局上南韓隊更靠著朴東原在一出局後敲出二壘打，隨後靠李主刑的安打上三壘，接著洪昌基的安打敲回全場第1分。

日本隊很快在2局下反擊，森下翔太、栗原陵矢連續兩支安打製造機會，紅林弘太郎在2出局後的適時安打，一棒打回2分超前。

不過南韓隊先在4局上靠著朴東原的一發左外野陽春砲，一棒追平比數，棒打高橋宏斗；5局上2出局、三壘有人時，尹棟熙代打敲出二壘安打，取得超前分。

5局下日本隊反擊，在劉泳燦退場後，接手的郭道圭雖然先投出三振，但接著連續2次保送、1次觸身球變滿壘，牧秀悟的適時安打敲回2分。

今年央聯防禦率王高橋宏斗在12強首次登板，結果4局雖投出8次三振，但被敲7支安打包含1轟，丟掉2分，退場時無關勝負；南韓隊先發投手崔丞鎔僅投1.2局退場，丟掉2分，不過接手的劉泳燦投2.2局無失分。 世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊朴東原開轟。圖／中華棒協提供 世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊紅林弘太郎敲出2分打點安打。圖／中華棒協提供 世界12強棒球賽日韓大戰，日本隊先發投手高橋宏斗。圖／中華棒協提供 世界12強棒球賽日韓大戰，南韓隊派出應援團來台。圖／中華棒協提供

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