快訊

不斷更新／天兔颱風來襲！屏東1地區明停班課 16日颱風假資訊一覽

波波醫風暴燒！仲介業者搶商機 知情人士曝內幕

甩掉恐韓症！加碼送「抗韓經典特報」 台灣棒球訂製書 募資熱銷 好評延長！

聯合新聞網／ 台北訊

台韓大戰的激烈對決，總能掀起無數球迷心中的熱血回憶。最近的12強賽事，台灣英雄氣勢如虹，以驚人的火力擊退韓國強棒，讓大巨蛋四萬名觀眾歡呼沸騰！

為了紀念這歷史性的的一刻，《台灣棒球訂製書》特別加碼推出「抗韓經典特報」，回顧台灣英雄抗韓成功賽事，於募資活動期間限定贈送，將台灣棒球的榮耀時刻永久收藏！

台灣棒球訂製書募資熱銷中，凡收藏即贈送「抗韓經典特報」！
台灣棒球訂製書募資熱銷中，凡收藏即贈送「抗韓經典特報」！

這次特別編輯的報導，除了收錄此屆12強賽事中陳晨威、陳傑憲炸裂的滿貫砲和兩分砲、2023年杭州亞運旅美左投林昱珉六局無失分的驚艷表現；以及2019年12強以7：0完封韓國的史詩級戰役，還有亞運、亞錦賽等抗韓成功的經典賽事也將編輯成特報，好想贏韓國不再是口號，而是一字字的珍貴紀錄！

「抗韓經典特報」將精選編製台灣英雄抗韓成功賽事。突圍此屆12強賽中華隊對上韓國隊，九局下中華隊投手關門成功，6：3贏過韓國，中華隊歡呼慶祝。記者曾原信／攝影
「抗韓經典特報」將精選編製台灣英雄抗韓成功賽事。突圍此屆12強賽中華隊對上韓國隊，九局下中華隊投手關門成功，6：3贏過韓國，中華隊歡呼慶祝。記者曾原信／攝影

《台灣棒球訂製書》完整收錄《聯合報》與《民生報》的重要棒球新聞，忠實呈現近70年台灣棒球的發展軌跡。凡支持募資計畫，即加贈「抗韓經典特報」！限時4折優惠，活動延長至11/29截止，立即支持，珍藏台灣棒球的永恆榮耀！點此收藏→ https://r.zecz.ec/wrtE

王建民為此屆12強的投手教練，台灣棒球訂製書也收錄他的動人故事。圖中報導為王建民在洋基隊獲得大聯盟首勝的振奮時刻，當時主場近4萬名觀眾以起立鼓掌方式，慶祝、鼓勵這位來自台灣台南的菜鳥投手搶眼演出。
王建民為此屆12強的投手教練，台灣棒球訂製書也收錄他的動人故事。圖中報導為王建民在洋基隊獲得大聯盟首勝的振奮時刻，當時主場近4萬名觀眾以起立鼓掌方式，慶祝、鼓勵這位來自台灣台南的菜鳥投手搶眼演出。

世界棒球12強

相關新聞

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

中華隊在世界12強棒球賽取得2勝0敗戰績，位居B組龍頭。近期就有網友寫出「必勝劇本」，表示日本隊若能拿下全勝，台灣僅需要贏過澳洲拿下第3勝，就能保證晉級，「今天要幫日本加油，努力拿下5連勝。」

12強賽／不怕台灣應援 日本強投想讓中華隊主場變圖書館

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽取得2連勝，明天將對上日本隊，預計在此戰先發的日本強投才木浩人笑說，對於台灣球迷應援有心...

12強賽／日本隊源田壯亮期待與郭俊麟對決 享受台式應援文化

世界12強棒球賽台灣明天將強碰日本，日本隊的源田壯亮與台灣隊郭俊麟是前隊友，他今天表示，如果明天可以與郭俊麟對決的話，想...

12強賽／熱賣！中華隊對日本、澳洲3.3萬門票皆完售

中華隊在世界12強棒球賽前兩場擊敗南韓、多明尼加隊，帶動棒球熱，主辦單位今日表示，明天中華隊對日本、後天對澳洲，門票皆已...

12強賽／明台日大戰 台中市府廣場有直播+啦啦隊應援

世界棒球12強「台日大戰」明天大巨蛋開打，台中市政府為滿足球迷無法北上觀賽，明、後兩天將在台中市政府前廣場擴大舉辦「直播...

甩掉恐韓症！加碼送「抗韓經典特報」 台灣棒球訂製書 募資熱銷 好評延長！

台韓大戰的激烈對決，總能掀起無數球迷心中的熱血回憶。最近的12強賽事，台灣英雄氣勢如虹，以驚人的火力擊退韓國強棒，讓大巨蛋四萬名觀眾歡呼沸騰！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。