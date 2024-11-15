甩掉恐韓症！加碼送「抗韓經典特報」 台灣棒球訂製書 募資熱銷 好評延長！
台韓大戰的激烈對決，總能掀起無數球迷心中的熱血回憶。最近的12強賽事，台灣英雄氣勢如虹，以驚人的火力擊退韓國強棒，讓大巨蛋四萬名觀眾歡呼沸騰！
為了紀念這歷史性的的一刻，《台灣棒球訂製書》特別加碼推出「抗韓經典特報」，回顧台灣英雄抗韓成功賽事，於募資活動期間限定贈送，將台灣棒球的榮耀時刻永久收藏！
這次特別編輯的報導，除了收錄此屆12強賽事中陳晨威、陳傑憲炸裂的滿貫砲和兩分砲、2023年杭州亞運旅美左投林昱珉六局無失分的驚艷表現；以及2019年12強以7：0完封韓國的史詩級戰役，還有亞運、亞錦賽等抗韓成功的經典賽事也將編輯成特報，好想贏韓國不再是口號，而是一字字的珍貴紀錄！
《台灣棒球訂製書》完整收錄《聯合報》與《民生報》的重要棒球新聞，忠實呈現近70年台灣棒球的發展軌跡。凡支持募資計畫，即加贈「抗韓經典特報」！限時4折優惠，活動延長至11/29截止，立即支持，珍藏台灣棒球的永恆榮耀！點此收藏→ https://r.zecz.ec/wrtE
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