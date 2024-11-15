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12強／柏金斯開轟進帳4打點 澳洲5比0完封多明尼加

中央社／ 台北15日綜合外電報導

澳洲隊今天在世界12強棒球賽B組預賽迎戰多明尼加，陣中打者柏金斯擊出2支安打，其中包含一支兩分砲，個人掃進4分打點，幫助澳洲最終以5比0取得預賽首勝。

這場比賽在台北市天母棒球場舉行，澳洲派出的先發投手是索普德（Warwick Saupold），多明尼加主投則為瓦爾加斯（Luis Vargas），兩隊打線在前兩局都沒有攻勢。

但瓦爾加斯3局下面臨亂流，澳洲第7棒打者霍爾（Alex Hall）先擊出三壘安打，下一棒柏金斯（Robbie Perkins）就扛出中外野兩分全壘打，讓澳洲取得2比0領先。

之後多明尼加隊把瓦爾加斯換下場，由中繼投手亨利（Henry Henry）上陣，他接連投出三振、滾地球出局，化解進一步掉分的危機。

到了4局下，澳洲打者接連靠著保送、安打上壘，柏金斯再把握得點圈機會擊出中外野安打，幫助澳洲以3比0領先多明尼加。

比賽進入6局下，澳洲打線一開始就攻占一、三壘，之後站上打擊區的又是柏金斯，他敲成左外野高飛犧牲打讓隊友跑回本壘，助澳洲隊奪下第4分。

7局下，澳洲打者格倫丁寧（Robbie Glendinning）獲保送上壘，之後又靠盜壘、暴投一路跑上三壘，隊友肯納利（Tim Kennelly）再敲中外野安打將格倫丁寧送回本壘，讓澳洲隊再添分，終場就以5比0擊敗多明尼加。

澳洲隊今天攻勢有所串聯，全場9安共奪5分，得分效率頗佳，且動用多達6位投手壓制敵隊打線，多明尼加直到8局上才擊出整場唯一安打。

澳洲贏得預賽首勝後，目前在12強賽B組戰績為1勝1敗，多明尼加則是1勝2敗。

世界棒球12強

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