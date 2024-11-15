12強賽／明迎戰日本 卓榮泰笑吃日式鬆餅堡為台灣加油

世界棒球12強賽，台灣將出戰日本隊，行政院長卓榮泰今天傍晚在社群平台推出「台日早餐漢堡PK賽」影片，以刈包代表台式漢堡，對上近日速食連鎖店推出的日式鬆餅漢堡，強調看好刈包，然後鬆餅堡鬆鬆軟軟一定吃得下去，也籲民眾為台灣加油。

12強棒球賽B組賽事，台灣隊接連擊敗韓國隊與多明尼加取得2連勝，明天晚間將對上強敵日本隊。

球員即將在球場奮戰，場外也有各式應援，卓榮泰就在臉書等社群平台推出「台日早餐漢堡PK賽」影片，影片中他在辦公室品嘗台式刈包和知名連鎖餐飲品牌推出的日式鬆餅漢堡，笑著說，鬆餅堡鬆鬆軟軟一定吃得下去，還說很看好刈包，並呼籲民眾一起為台灣隊加油。

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