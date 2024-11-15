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12強賽／宿命對決日本佔優勢 媒體點出南韓陣容不安定因素

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國首戰遭台灣擊敗後，今晚對上日本有不能輸的壓力，韓媒也對此進行分析。 截自WBSC官網
韓國首戰遭台灣擊敗後，今晚對上日本有不能輸的壓力，韓媒也對此進行分析。 截自WBSC官網

中華隊日前在世界12強棒球賽取得2連勝後休兵1天，不過今晚「日韓大戰」仍然勾起球迷期待，尤其首戰遭台灣擊敗後，韓國面臨不能輸給日本的壓力。韓媒也對此進行戰前分析，並寫下「命運一戰，只有擊敗日本才能看到超級循環賽。」

雖然中華隊今天休兵，但晚上的比賽仍備受關注，因為這是日本隊本屆首次在台灣亮相，而且就對上宿敵南韓隊。

南韓隊方面，雖然在昨天以8：4擊敗古巴拿下首勝，但第一戰輸給台灣讓他們陷入「接下來必須全勝」的壓力。不過韓媒點出，歷屆職業選手出戰的國際型賽事中，南韓對上日本較為劣勢，戰績23勝29敗，近5年更是慘淡，僅取得1勝6敗。

除了戰績方面，韓媒也表示球隊今晚的先發崔丞鎔是個「不安定因素」。這位23歲年輕左投受傷勢影響，今年季中才在韓職復出，僅出戰例行賽12場，主投27局取得2勝1敗1救援成功，防禦率高達6.00。此外，由於他缺乏國際賽經驗，能否挺住先發壓力成為未知數，牛棚隨時都必須啟用。

世界棒球12強

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