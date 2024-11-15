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12強賽／巴拿馬2分砲逆轉波多黎各 因曾輸美國拿3勝仍淘汰

中央社／ 墨西哥市14日綜合外電報導
巴拿馬第8局靠2分砲逆轉波多黎各拿到第3勝，不過最終因對戰曾輸美國，兩隊同為3勝仍是無緣晉級。 截圖自WBSC 官方X
巴拿馬第8局靠2分砲逆轉波多黎各拿到第3勝，不過最終因對戰曾輸美國，兩隊同為3勝仍是無緣晉級。 截圖自WBSC 官方X

世界12強棒球賽A組預賽，手握2勝的巴拿馬今天面對已提前淘汰的波多黎各。巴拿馬第8局以2分全壘打將比數反超至4比3並且領先至終場，不過最終因對戰曾輸美國仍是無緣晉級。

巴拿馬第1局就由第一棒穆尼奧斯（Edgar Munoz）把第1球揮成全壘打，但這1分領先優勢在第3局被波多黎各的帕根（Ezequiel Pagan）以陽春砲要回。

巴拿馬在第5局又以萊特（Joshwan Wright）的2壘安打拿下1分，不過波多黎各隨即在第6局由賽巴約斯（Sabin Ceballos）擊出2分全壘打將比數倒超為3比2。

比賽進行至第8局，穆尼奧斯先以安打為巴拿馬站上一壘，卡斯蒂約（Luis Castillo）再以全壘打送回因野手選擇上壘的隊友，巴拿馬逆轉比數為4比3，最後緊守城池沒有失分。

巴拿馬今天獲勝後在12強A組預賽與美國隊都是3勝2負，不過因為先前曾以3比9輸給美國，最終是由美國與稍早晉級的委內瑞拉取得在日本東京巨蛋舉行的超級循環賽門票。

世界棒球12強

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