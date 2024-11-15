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12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒感嘆南韓晉級之路因中華隊2連勝變得「兇多吉少」。 聯合報系資料照
韓媒感嘆南韓晉級之路因中華隊2連勝變得「兇多吉少」。 聯合報系資料照

中華隊日前在世界12強棒球賽擊敗多明尼加，以2勝0敗戰績位居B組龍頭。驚奇表現不只震撼球迷，連韓媒《朝鮮體育報》也大為感嘆，認為南韓隊晉級之路因為台灣變得「兇多吉少」。

中華隊上一場比賽靠著先發黃子鵬6局無失分的優質表現，以及江坤宇致勝陽春砲險勝多明尼加，在B組暫居龍頭。接下來依序是日本隊1勝0敗、多明尼加及南韓以1勝1敗、澳洲0勝1敗和最後的古巴兩連敗。

《朝鮮體育報》指出，只有小組前2名才能出線，撇除棒球大國日本，2連勝的中華隊絕對是強力競爭者。並且目前由於南韓隊已經取得1敗，「晉級機會受到了威脅。」

報導進一步分析，中華隊在贏過南韓和多明尼加的前提下，乘著注股氣勢有不小機會能擊敗澳洲和古巴。最終應該能以4勝1敗，僅次於日本隊5勝0敗的第2名戰績晉級。

鑑於上述分析，報導認為南韓隊今天交手日本的比賽格外重要，若無法順利拿下，就算之後全勝戰績仍僅有3勝2敗，「需要台灣至少輸掉一場面對古巴或澳洲的比賽，同時間多明尼加還要擊敗日本，才能形成像A組那樣的混戰。」

世界棒球12強

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