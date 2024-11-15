快訊

獨／金馬得主被控誹謗登報道歉！林文錦被指搶功 金馬回應了

天兔進逼！ 氣象署最新風雨預測 2地區明天停班停課達標

東山島之敗／日本白團分析戰術 反攻大陸不該從東山島

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／中華隊險勝多明尼加日本也震驚 球迷：收視破表了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊交手多明尼加發展充滿戲劇性，引起日本球迷與媒體關注，直呼「收視率破表了」。 記者許正宏／攝影
中華隊交手多明尼加發展充滿戲劇性，引起日本球迷與媒體關注，直呼「收視率破表了」。 記者許正宏／攝影

中華隊日前在世界12強棒球賽以2：1擊敗多明尼加，取得2連勝。而這場比賽堪稱戲劇性的發展，也引起日本球迷與媒體關注，直呼「收視率破表了」。

中華隊與多明尼加日前的交手讓台灣球迷捏了把冷汗，靠著江坤宇陽春砲和陳晨威高飛犧牲打取得2：0領先，不料9局下半換上吳俊偉終結時卻陷入危機，先是連挨2安，接著對手更靠著犧牲打攻佔二、三壘。好在最後雖然失掉1分，但他隨即也用再見三振氣走多明尼加，拆彈成功。

而本場比賽的精彩程度也引起許多關注，日媒《THE DIGEST》播出相關報導中，有網友留言如此充滿張力的比賽內容「收視率應該爆表了。」

在感嘆比賽瞬息萬變之外，日本網友也對即將交手的中華隊與南韓隊進行戰力分析，「中華隊投手控球出色，不容易投出保送、守備也相當穩定。至於南韓的投手在球威、控球方面都略遜一籌。不過兩隊的打線都相當具攻擊性，選球紀律也很好，不能輕忽。」

世界棒球12強

相關新聞

12強賽／日本監督不擔心台式應援：像在阪神甲子園比賽

世界12強棒球賽日本隊昨日抵達台灣，今起要連戰南韓、中華隊，監督井端弘和昨天就已經先到台北大巨蛋觀賽，也公布這兩日將由高...

12強賽／18上18下！黃子鵬投6局無安打 中華隊2連勝

「老虎」黃子鵬先發六局未被安打、未失分，江坤宇三局上陽春砲成致勝一擊，中華隊在世界十二強棒球賽第二戰以二比一擊敗多明尼加...

12強賽／中華隊2場僅失4分 捕手林家正扮投手定心丸

中華隊在世界十二強棒球賽奪得二連勝，投手一棒接一棒，兩場合計僅失四分，首戰林昱珉四點二局壓制南韓隊，昨晚則是黃子鵬對多明...

12強賽／中華隊險勝多明尼加日本也震驚 球迷：收視破表了

中華隊日前在世界12強棒球賽以2：1擊敗多明尼加，取得2連勝。而這場比賽堪稱戲劇性的發展，也引起日本球迷與媒體關注，直呼「收視率破表了」。 中華隊與多明尼加日前的交手讓台灣球迷捏了把冷汗，靠著江

12強賽／與中華隊約東京見 羅戈、富藍戈先到先等

委內瑞拉隊靠著今天以11：0在7局提前擊敗荷蘭隊，成為本屆世界12強棒球賽第一支晉級複賽的隊伍，陣中富邦悍將隊洋投羅戈、...

12強賽／光速離場被隊友虧 陳冠宇擔心照片不夠美

中華隊中繼投手陳冠宇在8局下守住失分危機，但第一時間猛衝回休息室像是「趕著下班」，他賽後透露，當下因為緊張到吸不到空氣想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。