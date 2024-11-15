12強賽／中華隊險勝多明尼加日本也震驚 球迷：收視破表了

中華隊日前在世界12強棒球賽以2：1擊敗多明尼加，取得2連勝。而這場比賽堪稱戲劇性的發展，也引起日本球迷與媒體關注，直呼「收視率破表了」。

中華隊與多明尼加日前的交手讓台灣球迷捏了把冷汗，靠著江坤宇陽春砲和陳晨威高飛犧牲打取得2：0領先，不料9局下半換上吳俊偉終結時卻陷入危機，先是連挨2安，接著對手更靠著犧牲打攻佔二、三壘。好在最後雖然失掉1分，但他隨即也用再見三振氣走多明尼加，拆彈成功。

而本場比賽的精彩程度也引起許多關注，日媒《THE DIGEST》播出相關報導中，有網友留言如此充滿張力的比賽內容「收視率應該爆表了。」

在感嘆比賽瞬息萬變之外，日本網友也對即將交手的中華隊與南韓隊進行戰力分析，「中華隊投手控球出色，不容易投出保送、守備也相當穩定。至於南韓的投手在球威、控球方面都略遜一籌。不過兩隊的打線都相當具攻擊性，選球紀律也很好，不能輕忽。」

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