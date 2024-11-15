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12強賽／天兔颱風來攪局 兩方案應變

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
棒協表示，若發生颱風停班停課等不可抗力因素，會取消當日賽程，剩餘賽事不排除都移師大巨蛋。示意圖／聯合報系資料照片
棒協表示，若發生颱風停班停課等不可抗力因素，會取消當日賽程，剩餘賽事不排除都移師大巨蛋。示意圖／聯合報系資料照片

氣象署昨發布天兔海上陸上颱風警報，各界憂心世界十二強賽事受影響。棒協表示，若發生停班停課等不可抗力因素，會取消當日賽程，剩餘賽事不排除都移師大巨蛋，透過一日二賽、閉門賽等方式，在預定時間內打完。

棒協發布聲明指出，基於天候狀況無法似預測，若台北市停班課，考量球員、球迷安全會停賽，並與世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）技術官員討論，同步公布退換票、場地更動等資訊。

據了解，世界十二強棒球賽等一級國際賽事與一般賽事不同，整體賽程牽涉各參賽隊伍期程規畫、後續第二輪日本東京的超級循環賽，按國際慣例會在既定賽事期程內消化完預排賽事。

相關人士透露，市府賽前曾與棒協、國際棒總討論，市府立場就是確保球迷安全及相關消費權益，但仍要由主辦單位決定，若真逢颱風攪局但沒停班課，應會在大巨蛋室內場館透過一日二賽、閉門賽等方式完成所有賽事。

台北市長蔣萬安表示，市府隨時掌握颱風狀況，也會持續與棒協保持聯繫；棒協已對外說明，如果北市府因颱風宣布停班停課，就會取消當日賽事，接下來針對賽事日期、時間、地點跟技術人員討論，公布結果。

先前天王劉德華來台開唱遇颱風假一度照常舉辦，最後遭北市府喊卡，外界發現台北大巨蛋缺乏颱風天因應規範。北市體育局表示，後續將在事前審查中要求主辦方提出防颱應變作為，督導落實執行。

世界棒球12強

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