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12強賽／林家正扮投手定心丸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
世界12強棒球賽，中華隊捕手林家正（左）。圖／聯合報系資料照片
世界12強棒球賽，中華隊捕手林家正（左）。圖／聯合報系資料照片

中華隊在世界十二強棒球賽奪得二連勝，投手一棒接一棒，兩場合計僅失四分，首戰林昱珉四點二局壓制南韓隊，昨晚則是黃子鵬對多明尼加隊先發六局無失分，牛棚投手更是合力守成，吳俊偉連兩場救援成功，都提到林家正的引導。

黃子鵬昨天前六局僅出現一次保送讓對手上壘，六局無安打、無失分的完美演出，在七局下無法續投，原因是雙腳都投到抽筋。黃子鵬表示，當下很自責，擔心後續投手無法充裕熱身，但發力需要用到腳，試投後發現真的沒辦法硬撐。

去年經典賽黃子鵬先發二點二局失兩分（一責失），他認為當時沒有能夠放開來投，這次更強烈去專注在投球跟捕手的搭配上，「短期賽事，不要給對手任何一絲機會，這次再投就是卯足全力」。

黃子鵬也特別感謝捕手林家正的引導，在第二輪適時改變投球策略，「他對比賽的解讀、觀察，反應非常快，帶給投手很大信心，讓我們專注在控球，不用多想策略，就是相信他，家正功不可沒」。

連兩場拿下救援成功的吳俊偉也提到林家正，昨天雖然九局登板就被連敲兩安，但只掉一分下守住勝利，「謝謝家正學長帶領我，結束時他說『我還是相信你的直球』」。

林家正則表示，當下領先兩分，所以搶好球數為主，那兩支安打並不強勁，重點是慢慢抓下出局數，「他的直球很棒，帶點伸卡，最後一球符合他的球路，沒有保留，往該投的位置投，才有這樣的結果」。

世界棒球12強 吳俊偉 林家正 林昱珉 黃子鵬

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