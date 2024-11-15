12強賽／黃子鵬投6局無安打 中華隊2連勝

「老虎」黃子鵬先發六局未被安打、未失分，江坤宇三局上陽春砲成致勝一擊，中華隊在世界十二強棒球賽第二戰以二比一擊敗多明尼加隊，成Ｂ組預賽首支開賽二連勝球隊，排名暫居榜首，總教練曾豪駒說：「全隊頂住壓力，表現非常精采，感謝黃子鵬完美演出」。

黃子鵬昨天在台北大巨蛋超過兩萬名球迷前展現「虎王」威力，用六十六球完成六局任務，完全壓制多明尼加隊打線，投出四次三振，唯一保送出現在一局下；黃子鵬第七局繼續走上投手丘，但因腿部抽筋，教練團讓他退場休息，仍以優質表現拿到勝投。

「感謝教練團的相信，盡全力投。」黃子鵬表示，投球過程有發現無安打，專注和捕手林家正配球，讓對手不好進攻，「聽天由命，被安打也沒關係，最重要是降低傷害，團隊比個人成績更重要」。

中華隊打線面對樂天桃猿隊洋投威能帝，三局上出現首波攻勢，江坤宇轟出左外野陽春砲，攻下全隊第一分，個人本屆賽事首轟出爐；江坤宇八局上揮出中外野深遠飛球，造成對方失誤，帶動中華隊攻勢，林立高飛犧牲打攻下第二分，一路維持優勢到比賽結束。

江坤宇說：「從情蒐、隊友到教練團，這一轟要感謝的人太多，威能帝是中職頂尖投手，很開心能把握住一顆球」。

威能帝投六局被揮出四支安打、出現一次保送，飆出六次三振，被江坤宇轟成敗投；多明尼加隊總教練馬丁肯定威能帝的好表現，他說：「兩隊先發投手都很好，威能帝一顆失投球，變化球偏高被確實擊球」。

昨天另一戰，南韓隊重砲金倒永轟出滿貫砲，以八比四擊敗古巴隊，本屆首勝開張，也讓古巴隊吞下二連敗。

商品推薦