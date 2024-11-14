12強賽／預賽日韓大戰 日媒警戒「韓國大谷翔平」金倒永

中央社／ 東京14日專電
韓國打者金倒永。WBSC官網
韓國打者金倒永。WBSC官網

世界12強棒球賽，日本武士隊挑戰2連霸，在B組預賽首場擊敗澳洲隊。比賽場地移師台灣後，15日將對決第一屆冠軍、老對手韓國。日韓大戰，被日媒列為「需要警戒」的對象是有「韓國大谷翔平」之稱的21歲內野手金倒永。

金倒永年僅21歲，鎮守三壘，本季在韓國職棒繳出38轟、40盜，打擊率3成47的超亮眼數據，是韓職史上最年輕的100分打點、100得分達成者，也是起亞虎隊奪冠的功臣。

金倒永今天完全展現韓國隊超級新星的實力，在B組預賽4打數3安打繳出猛打賞，其中含1支滿貫轟在內共擊出2支全壘打，包辦5分打點，率隊8比4擊倒古巴隊，在昨天敗給台灣隊後取得1勝。

對於在韓職差點達成「40-40」紀錄，金倒永在12強首戰後接受日本東京放送電視台（TBS）採訪時表示，「（第1戰）很遺憾輸掉了。比起個人表現，現在更重要的是團隊，所以輸掉比賽非常可惜。」

至於被稱為「韓國大谷翔平」，金倒永頻頻表示「完全不敢當」，「我還無法與大谷翔平選手相比。我現在只專注於自己要做的事情，努力打好比賽。」

去年11月19日在東京巨蛋舉辦的亞洲職棒錦標賽決賽中，日本對決韓國打到延長賽，金倒永在第10局因為跑壘時頭部滑壘，導致左手拇指韌帶撕裂和骨折。

金倒永表示，「那場比賽讓我徹底覺醒。我認為我今年的好表現也多虧了那場比賽，今後也希望繼續以出色的表現回報粉絲。」

被問到與日本隊的比賽，金倒永表示，「日本隊有很多優秀選手，我非常關注日本棒球，時常觀察選手們的表現，現在最重要的是團隊獲勝，我也希望能從中學到東西。」

今天率隊抵達台灣的日本隊監督井端弘和表示，「我想要拿下優勝，當然我們需要一場一場比賽去打。我知道每場比賽都會很艱難，但希望能全力以赴，集中精力準備接下來每一場比賽。」

5年一度的12強棒球賽今年是第3屆比賽，第一屆（2015年）由韓國奪冠，第二屆（2019年）由日本在決賽以5比3擊敗韓國，贏得冠軍。今年比賽，日本由井端率領挑戰連霸。

世界棒球12強

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